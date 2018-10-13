Balaban, Dalyan'da altın kemer taktı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Dalyan Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı. Üst üste 3'üncü defa Dalyan'daki güreşleri kazanan Balaban, altın kemer sahibi oldu.

Ortaca Belediyesince Dalyan Mahallesinde bulunan futbol sahasında düzenlenen güreşler, izleyicilerin beğenisini topladı. Güreşlere 8'i altın kemerli, 50 başpehlivan, toplam 300 güreşçi katıldı.

Kırkpınar'ın seçkin pehlivanlarının katıldığı güreşlerde, başpehlivanlık için İsmail Balaban ile Furkan Durmuş Altın karşılaştı. Kıran kırana geçen müsabakada rakibini yenen Balaban başpehlivanlığı kazandı. Güreş ağalığı ise 248 bin lira ile Hayrettin Tuncer de kaldı. Dereceye giren güreşçilerin madalyaları törenle verildi.

Güreşlere yoğun ilgi olmasının mutluluk verici olduğunu dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik; “Ata sporunu yaşatmak, halkımıza sevdirmek. Gençlerimizi spora özendirmek amacıyla 4'üncü yılda devam ediyoruz. Her ulusa nasip olmayacak yaklaşık bin yıllık geçmişi olan bir spor. Geleneksel olarak 600 yıldır Kırkpınar'da yapılıyor. Kırkpınar'ın seçkin pehlivanlarını seyircimiz ile buluşturduk. Çok yoğun ilgi var. İl dışından gelen seyircilerimiz de var. Yağlı güreşe yoğun ilgi var, bunu sürdürmekte bizim görevimiz.” diye konuştu.

Sezon finalini Dalyan'da yaptıklarını belirten Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Ege Bölge Sorumlusu İnanç Güçlü, “4 yıl önce başlayan yağlı güreşler geldiğimiz noktada Ege'nin Kırkpınar'ı, sezon finaline dönüştü. Bugün burada 8'i altın kemerli 50 başpehlivan güreş tuttu. 300 civarında sporcu güreşlerimize katıldı. Çok güzel bir seyirci var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye'de parmakla gösterilen bir organizasyon olması için çaba sarf ettiklerini aktaran Güçlü, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'e desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

3'üncü kez Dalyan'da Başpehlivanlık güreşini kazanarak, altın kemer takan İsmail Balaban ise şunları söyledi; “Geçtiğimiz 2 yıl birinci olmuştum. Hedefim bu yılda birinci olarak altın kemerin edebi sahibi olmaktı. Bu hedefler doğrultusunda ilk turdan itibaren güzel müsabakalar yaparak birinci olmayı başardım. Çok mutluyum.”