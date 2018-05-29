Çalışmalar kapsamında Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Milas ilçesinde bulunan Balavca deresinin ilçe merkezinden geçen kısmında başlatılan ıslah çalışmaları tamamlandı.

Milas’ın en fazla uzunluğa sahip derelerinden biri olan ve şehrin içerisinde bulunan Balavca deresinde geçtiğimiz Ocak ayında başlayan ıslah çalışmaları Nisan ayının sonunda bitirildi. Derenin tabanının betonla kaplanmasının yanı sıra temizlikleri de yapıldı.

Derenin Yaklaşık 2 Buçuk Kilometrelik Kısmı Betonla Kaplandı

Milas ilçe merkezinden geçen Balavca deresinin yaşattığı sorunları minimize etmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren MUSKİ ekipleri tarafından, derelerde yoğun yağışın sebep olabileceği olumsuzluklardan vatandaşların etkilenmemesi için gerekli önlemler alınıyor. Balavca deresinde ekipler tarafından yapılan etüd çalışmalarının ardından, derenin ilçe merkezinden geçen 2 buçuk kilometrelik kısmında ıslah çalışmaları ile birlikte dere temizlik çalışmaları da tamamlandı.

’Temiz Bir Çevre İçin Çalışıyoruz’

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı: “Muğla Türkiye’de yağış rejiminin değiştiği ve sağanak yağışların yaşandığı bir il. Bu nedenle derelerin ıslah çalışmalarını bir an önce tamamlayarak, derelerde yoğun yağışın sebep olabileceği olumsuzluklardan vatandaşlarımızın etkilenmemesi için gerekli önlemler ekiplerimiz tarafından alınıyor. Bunun yanı sıra şehrimizin görselliğinin bozulmaması ve kötü kokuların yayılmaması adına Balavca deresinin ilçe merkezinden geçen kısmında başlatılan ıslah çalışmaları da tamamlandı. Ayrıca dere tabanının betonla kaplanması ile birlikte derede su birikintisi oluşması ve yabani otların çıkması engellendi. Temiz bir çevre için tüm ilimizdeki derelerin ıslahını kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”