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09 Ağustos 2018 03:18

Bale festivaline yoğun ilgi

16’ıncı Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nde Viyana Devlet Opera Balesi Birliği tarafından “Balenin En İyileri” gösterisi sahnelendi.

Bale festivaline yoğun ilgi

09 Ağustos 2018 03:18


Antik Tiyataro da, Birçok klasik baleyi sahneye taşıyan ünlü koreograf Marius Petipa’nın adımlarını sahneye koyan koregraf Mihail Sosnovschi imzası taşıyan performans bale severlere beyaz balenin büyülü kapılarını araladı. Bale starları gecesi galasının birinci bölümünde Kuğu Gölü, Venedik Karnavali, Lula-By, Moscato, Paris Ateşi, Mashkovky Valsi, Giselle, ikinci bölümünde ise Kuğunun Ölümü, Ruhun Devinimi, Carmina Burana, Tango, Les Bourgeois, Don Kişot, Güzel Mavi Tuna, Geleneksel Viyana Valsi” Donau Walzer”, Leichtes Blut Final Bölümü performansları sahnelendi.


İki perdeden oluşan ve yaklaşık 90 dakika süren Balenin Yıldızları gecesini aralarında eski Bakanlardan Ahmet Samsunlu’nun da yer aldığı yaklaşık bin 500 sanatsever izledi.


Festival, 11 Ağustos 2018, Cumartesi akşamı İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek olan “Don Kişot” balesi ile devam edecek.




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