Balkan şampiyonları coşkuyla karşılandı

Bosna Hersek'te düzenlenen güreş şampiyonasında rakiplerini yenerek Balkan Şampiyonu olan Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi sporcusu ve Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Abdullah Akdağ ile Ramazan Tekin ve antrenörleri Abdullah Aldemir, Milas-Bodrum Havalimanı'nda coşkuyla karşılandılar.

Yıllardır şampiyon yetiştiren Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Emik, güreş antrenörleri Abdullah Aldemir ve Mustafa Boylu, kurum personeli Mehmet Yıldırım ile Soner Ölmez, Balkan Güreş Şampiyonası'nda fark yaratarak dikkat çektiler.

Greko-Romen stilde mindere çıkan Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi ve Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Akdağ, 38 kiloda birinci ve ikinci turda Bulgar rakiplerini devirerek finalde Sırp rakibi de yenerek altın madalya kazandı.

Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi sporcusu ve Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ramazan Tekin de 51 kilogramda final müsabakasında rakibini yenerek Balkan Şampiyonu oldu. Balkan Şampiyonu sporcular, takım halinde şampiyon olan millilerin çalıştırıcılığını yapan Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi antrenörü Abdullah Aldemir ile birlikte Milas-Bodrum Havalimanı'na indi.

Balkan Şampiyonası'nda gösterdikleri başarıyla göğsümüzü kabartan, Türk milletine büyük bir sevinç yaşayan kafile; havalimanında Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ercan Çatak, Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Emik ve kurum çalışanları ile Milaslı güreşseverler tarafından karşılandı. Tezahüratlar eşliğinde uçaktan inen sporcular, daha sonra tebrikleri kabul etti.

Şampiyon güreşçileri ve antrenörleri tebrik eden Milas Kaymakamı Eren Arslan, ata sporunu yurt dışında başarıyla temsil eden sporculara, antrenörlere ve kurum yöneticilerine başarılarının devamını diledi.