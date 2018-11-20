Balkon korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir villanın balkondaki demir korkuluklara kafası sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Karadere mahallesi Çataltepe Caddesi üzerinde bulunan bir villanın balkon korkuluğun demirlerine kafası sıkıtı.

Köpeğin havlama sesini duyan Hayes hemen balkona koşarak sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan Hayes, Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliğinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kesme ve kırım aleti kullanarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpek daha sonra sahibine teslim edildi.