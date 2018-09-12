Milas Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekipleri, kültürel değere sahip tarihi Milas Baltalı Kapı'daki sütunların üzerine sprey boyalarla yazılan yazılar için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Vandalların hedefi olan Baltalı Kapı'daki yazılar temizlendi.

Milas Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekipleri, kültürel değere sahip tarihi antik çağlarda “Labrys” olarak adlandırılan ve kilit taşındaki çift yüzlü balta kabartmasından ismini alan Baltalı Kapı'daki sütunların üzerine sprey boyalarla yazılan yazılar için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Vandalların “Eski kültür ve sanat anıtlarını yakıp yıkan ve bunların değerini bilmeyen kimseler” tarafından hedef tahtası olan Baltalı Kapı'daki yazılar temizlendi.

Milas Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü bünyesinde müzede görevli restoratörler tarafından, tarihi yapı olan Baltalı Kapı'daki sprey boyalar için özel çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda ekipler, tarihi yapıdaki yazıları temizleme işlemi gerçekleştirdi. Milas Arkeoloji Müzesi Müdürü Gülnaz Savran gözetiminde yapılan çalışmada görev alan 3 kişilik restoratör ekibi, çeşitli kimyasallar kullanarak fırça yardımıyla tarihi Baltalı Kapı üzerindeki yazıları silme işlemi yaptı.