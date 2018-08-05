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05 Ağustos 2018 18:30

Barışa Yelken fotoğraf sergisi

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Şule Kükrer’in "Barışa Yelken" isimli fotoğraf sergisi 06 Ağustos pazartesi günü Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılıyor.

Barışa Yelken fotoğraf sergisi

05 Ağustos 2018 18:30


19 Mayıs 2018’de Milta Marina Bodrum’dan “Yurtta Barış Dünya’da Barış” sloganıyla, denize açılan Tutkumm Ekibi, 44 gün süren seyirlerini 1 Temmuz’da yine Milta Bodrum Marina’da sonlandırdı. Neşe Hasipek’in kaptanlığında, Ceyda Güleçyüz, Ferda Volkan ve Şule Kükrer’den oluşan ekip, Hasipek’e ait Tutkumm teknesiyle 44 gün süren yolculuklarında 1400 deniz mili yaptı, 23 limana uğradılar ve 28 kadına ulaştı.


Sadece kadınlardan oluşan ekip kendilerini, "Tutkumm Ekibi, cinsiyet ayrımcılığı yapmayan, yüzünü aydınlığa dönen, kadının toplumdaki gücünü denize de taşımak isteyen kadınlardır. Biz; barışın yolunu yaratıcılıkla, sanatla açarak duyarlılık oluşturmak ve yelken sporuna dikkat çekmek istiyoruz." diyerek ifade ediyor.


Yolculuk boyunca ekibin yaşadığı anları, deniz hallerini, tekne yaşamlarını fotoğraflayan Şule


Kükrer; "Bu yolculuğun bazı karelerini belgeleyerek geleceğe taşımak da, ’Deniz Tutkusu Seyirde’ projesinin bir parçası. Bu projenin ’görsel ve sözel’ belleğini oluşturmayı, ekip içindeki misyonum olarak görüyorum. Ben elli yaşımı aştığım yaşantımın bu döneminde, peşinden koşulması gereken şeylerin; ’ışık ve rüzgar’ olduğu düşüncesindeyim. Bu sergide, unutmak istemediğim anları dondurmak, paylaşmak ve paylaşarak çoğaltmak istedim." dedi.




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