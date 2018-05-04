Barışmak için çağırdıkları kişinin kulağını kesip gasp ettiler

Otomobille kaçan ve polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, gece saat 00.20 sıralarında Eski Datça Yolu ile Hasan Işık Caddesi’nin kesiştiği bir oto yıkama servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cezaevinden aybaşında çıkan K.Y. (22) ve yağma suçundan yattığı cezaevinden iyi hal nedeniyle bir hafta izne çıkan K.G. (23) Marmaris’te buluştu. İki kafadar geçen sene yaşanan bir kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan iklimlendirme soğutma teknikeri Z.K.’yi (22) arayarak barışmak için oto yıkamacıda buluşma teklifinde bulundu. Z.K., kiraladığı 48 SZ 673 plakalı otomobille oto yıkamacıya geldi. Barışacağını düşünerek elini uzatan Z.K., husumetli bulunduğu kişiler tarafından tekme tokat dövülerek sağ kulağı çakı ile kesilip zorla otomobile bindirildi. Burada darp edilmeye devam edilen Z.K., bir süre sonra aracın trafik lambalarında durmasıyla kendisini dışarı atarak koşar adımlarla kaçıp oto yıkamacıya geldi. Zanlılar ise çaldıkları otomobille hızla uzaklaştı. Vatandaşların polisi araması üzerine oto yıkama servisine gelen polis, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını alarak araç takip sisteminden yerini öğrenmek için araştırma başlattı. Z.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Ameliyat edilen tekniker yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Polis, çalınan otomobili araç takip sistemiyle Armutalan Mahallesi’nde buldu. Şüpheliler, karşısında polisi görünce otomobili üzerlerine sürerek kaçtı. 20 dakika süren kovalamaca sonucu yakalanan zanlıların üzerinde yapılan aramada darp ettikleri kişinin cep telefonu, cüzdanı ve kulağını kesmekte kullandıkları çakı ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği’ne getirilen şüpheliler, ifade vermeyi kabul etmeyerek susma hakkını kullandı. Poliste işlemleri tamamlanan K.Y. ve K.G., Perşembe akşam saat 18.00’de çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından “Kasten yaralama, mala zarar verme, gasp ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Z.K.’nin halen yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.