Barlar Sokağına uyuşturucu baskını

Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 3’ü tutuklandı.

Gümbet Barlar Sokağı’nda bulunan iki işletmeye polis ekiplerince yapılan baskında gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler, yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde Gümbet Barlar Sokağı’nda faaliyet gösteren 2 işletmede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Bahse konu iş yerlerine baskın yapan ekipler, işletmelerde çalışan N.İ., R.İ., Ö.İ. ve E.G. isimli şahısları gözaltına aldı. İş yerleri ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan N.İ., E.G. ve R.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ö.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı.