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15 Nisan 2017 19:01

Bartın Bodrum’u bağrına bpastı

Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Zonguldak’ın ardından Bartınlılar ile buluştu.

Bartın Bodrum’u bağrına bpastı

15 Nisan 2017 19:01

Bartın Marketim bahçesinde yerini alan TIR, misafirlerini ağırladı.


Bodrum’u Anadolu halkı ile buluşturmak için yola çıkan yola çıktığı günden itibaren 12 şehre uğrayan Bodrum Tanıtım TIR’ı, Bartın’da da sevgiyle karşılandı. Marketim bahçesinde yer alan Bodrum Tanıtım Tırını, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Müdür Yardımcısı Ayşegül Yaylı, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Tümer Yılmaz, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Dünya ve Avrupa Boks üçüncüsü Boksör Şennur Demir, Bartın Şiremir Çavuş İlkokulu okul müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri, Mustafa Aydede Anaokulu müdürü ve okul aile birliği üyeleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaş ziyaret etti.


Ziyarete gelen misafirler Bodrum Tanıtım TIR’ı Koordinatörü Fikret Hıdır ve görevli personellerden proje ve Bodrum hakkında bilgiler aldı. Daha sonra da TIR’ın içini dolaşarak Bodrum tanıtım videosunu izledi. TIR’ı ziyaret eden misafirlere Bodrum’un simgesi olan Bodrum mandalina kolonyası, Bodrum mandalina lokumu, Bodrum gazozu ikram edilerek tanıtım broşürleri ve kitapçıkları verildi. Öğrencilere ise şapka dağıtıldı.




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