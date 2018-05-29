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29 Mayıs 2018 15:48

Başarılı sporculara davullu klarnetli karşılama

Muğla Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açık Alan Çim Hokeyi Genç Kızlar okul takımı Osmaniye’de gerçekleştirilen finallerde Türkiye 3’üncüsü oldu.

Başarılı sporculara davullu klarnetli karşılama

29 Mayıs 2018 15:48

Turnuva sonrası okula gelen takım, okul arkadaşları ve öğretmenleri tarafından davul ve klarnet eşliğinde karşılandı.


Osmaniye’de gerçekleştirilen Okul Sporları Hokey Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Şampiyonanın Genç Kızlar kategorisinde birinciliği Gaziantep Yahya Altınbaş Anadolu Lisesi elde ederken, Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi ikinci, Muğla Kanuni Sultan Süleyman Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi ise üçüncü oldu.


Turnuva sonrası Türkiye 3’üncüsü olan Muğla Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul arkadaşları ve öğretmenleri tarafından davul ve klarnet eşliğinde karşılandı. Başarılı sporcular, arkadaşları ve öğretmenleri ile çalan müzikler eşliğinde oynayarak başarılarını kutladılar.




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