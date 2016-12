Başkan Acar gazetecilerle bir araya geldi

Marmaris Belediye Başkanı CHP’li Ali Acar, gazetecilerle bir araya gelerek yılsonu değerlendirme toplantısı düzenledi. Acar, “Ülke genelinde yaşanan sıkıntı, her türlü engelleme, baskı ve yalnız bırakılmamıza rağmen halkımıza verdiğimiz hizmet sözünü yerine getireceğiz” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, yerel ve ulusal basın mensuplarının katılımıyla makamında yılsonu değerlendirme toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Acar, yaptıkları hizmetler ve 2017 projeleri hakkında açıklama yaptı. Bu yıl yaşanan kötü olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Acar, “Şehrimizin daha modern hale gelmesi için siz basın mensuplarının görüşleri bizim için çok önemli. Sizler kutsal bir elçilik görevi yapıyorsunuz. Turizm sezonu sonunda başlattığımız alt yapı çalışmalarımızın daha iyi hale getirilmesi için basının da görüşlerinin yer verilmesini yerinde buluyorum. Önümüzde ki yıl turizmin daha iyi olabilmesi için yurt dışında fuarlara katılarak çeşitli tur operatör yetkilileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Şehrimizin alt yapısı, turizm ve çeşitli çalışmalarını devam ettirmeye çalışırken birçok engellemeler ile karşılaşıyoruz. İktidarın temsilcileri dâhil birçok kesim şehrin kalkındırılması için el vermek yerine konuşmaktan, eleştirmekten başka bir şey yapmıyor. Bizler, konuşmuyoruz halkımıza verdiğimiz alt yapı sözlerini yerine getirmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İktidar temsilcileri, yetkililer eleştiri yapacaklarına yeni yılbaşında gelsinler basınında olduğu bir salonda şehrimizin daha iyi yere getirmek için neler yapılabileceğini ortaya döksünler. Şehrin turizm, tanıtım, imar, alt yapı sorunlarının çözümü için eteklerindeki taşları döksünler. Halkımızın moralini yüksek tutmak için 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda kurduğumuz panayır alanının bile elektriğinin nereden alındığını sorgulatıp, burayı kapattırmaya çalışan zihniyetler mevcut. Bu zihniyetlerden kurtulmak için el birliği verilmek zorundayız. Marmaris adının önüne unvan tartışması açacaklarına turizmden ekmek kazanan memleketimize ne katkı konulması onun görüş alışverişinde bulunmalılardır. Marmaris için yasalara göre yapılabilecek ne var ise ben hazırım” dedi.



Başkan Acar, "Turban Caddesi’nden kent merkezinin ana güzergâhı olan Atatürk Caddesi’ne kadar ana yolun düzenleme çalışmasının bir bölümü bitmişti. Kalan 4 kilometrelik alanda bitecektir. Bisiklet yolu ile birlikte yenilenen ana güzergâhımız 6 milyon liraya mal olacaktır. Kapalı Çarşı’nın postane sokağı, Eski Cami kısımlarının çatısı açılarak modern hale getirilecektir. Çocuklarımız ve gençlerimiz için kültür, spor, oyun aktivitelerinin ve dinlenme alanlarının bulunduğu ’Gençlik Merkezi’ hizmet binası bitecektir. 2017 Mayıs ayından itibaren alt yapısı bitmiş, çevresi güzelleştirilmiş bir Marmaris misafirlerimizi bekliyor. OHAL kapsamında olduğumuz için bir ay önceden yurt dışına çıkmak için müracaatlarımız oldu. Ne yazık ki bizlere şimdiye kadar olumlu-olumsuz bir görüş belirterek geri dönen olmadı. Bizlerde yetkililerden bir görüş gelmeyince programlarımızı iptal etmek zorunda kaldık. Merkezi yönetim ve Muğla’nın yetkilileri turizmde pembe tablolar çiziyor. Pembe tablo konuşmalarla bir noktaya varılmıyor. Merkezi yönetimin ilçe temsilcileri şimdiye kadar hangi dış tanıtım fuarlarına katkı koymuş veya kendileri turizmci katılmış mı? Geçenlerde önümüze sorunlu 2 bin 500 yerin kaçak olduğuna dair belgeleri önümüze sundular. Bunları işleme soksak memleket ayaklanır, yapmaz isek hemen şikâyete giderler. Marmaris’te son on yılda “şikâyet kültür” oluşturdular. Memlekete katkı koymayanlar bazı siyasi gücü olan ağabeylerinin desteğiyle halkımıza faydalı projeleri iptal ettirmek için Ankara kapılarını mesken yaptılar" dedi.



“SANAYİ SİTESİNİ TAŞIMAK İSTİYORUZ ”

Başkan Acar Sanayi sitesinin şehir dışına taşınması için çalışma yaptıklarını ancak arazi tahsisi konusunda olumsuz yanıt aldıklarını belirterek şöyle konuştu:” Biz sanayinin taşınmasıyla ilgili birinci dönemimizde çöp depolama alanının olduğu bölgede 450 dönümlük orman vasfını yitirmiş bir araziyi sanayi bölgesi olarak talep ettik. 10 günün içerisinde bize olumsuz yazı geldi. Ama burası gerçekten ağaçlık bir bölge değil. Kaldı ki burası molozların da döküldüğü bir alan. Bu düşünceyle talep etmiştir ama o zaman reddedildi. Şimdi talebimizi yenileyeceğiz. Bunun takipçisi olsunlar. Toki veya hangi kurum olursa olsun. Örnek bir proje olarak sanayi sitesinin oraya taşınması, bu ihtiyacın karşılanması, sadece sanayi sitesi değil, turizm bölgesi olan Marmaris’te herkesin bildiği gibi taşıma firmalarının otobüslerin barınak yerleri yok, onları da karşılayabilecek düzeyde büyük bir arazidir orası. Kentin birkaç sıkıntısını çözebileceğimiz bir nokta. Talebi güncelleyelim, arkadaşlarımızın da o zaman bizlere destek olup olmadıklarını hep beraber görelim"



“HALKIMIZIN HUZURA İHTİYACI VAR”

Başkan Acar,”Öncelikle kent insanımız için bazı aktivitelerin yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim kendi vatandaşlarımıza verdiğimiz değer sonucu ortaya çıkan bir şey. Geçen yıl küçük çapta başladığımız bu etkinliği bu sene biraz daha geliştirdik. Halkımızın da çok mutlu olduğunu gördük. İnsanların buna ihtiyacı var. Zaten yaşadığımız ortam içerisinde ekonomik sıkıntılar, terör belası. İnsanların bu umutsuz tablodan biraz olsun sıyrılıp onları motive etmek, biraz renk katmak bizim görevimiz. Benim de çok iyi bildiğim Avrupa’nın bazı kentlerinde benzer etkinlikler var ve bazı insanlar sırf bunu için o kentlere gidiyor. Bunu neden burada yapamayalım. Bu mevsimde ilçemizde denize giren insanlar var. Bunu neden değerlendirmeyelim. Ama bunu biz tek başımıza yapamayız. Başka kurumlarla sürekli bunun tanıtımını yaparak, zaman içerisinde bunun altyapısı hazırlandıktan sonra Marmaris bu yönde de talep görmeye başlayacaktır. Bir ay süren Avrupa’daki etkinliklerin benzerini bu sene 3 hafta yapıyoruz. Çocuklara da eğlence imkanı sunduk. Bazı esnaflarımız geldi burada satış yapıyor. Bu bile Marmaris’e bir hareket getirdi. Bakıyoruz insanlar mutlu. Buna herkesin ihtiyacı var. Bu sene eksiklerimizi olumsuzlukları gördük, bir dahaki seneye neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Daha ucuz imkanların sunulması için gerekli çalışmaları yapacağız. Bülent Bey doğru söylemiş. Sektörle birlikte bunu Avrupa’ya yansıttığımız taktirde, özel promosyonlarla belli sayıda insanların bu amaçla buraya gelmesini sağlayabiliriz. Biz ramazana özgü de bu tip etkinliklerin yapılabileceği bir projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Ramazan ayında da kesinlikle, öte yandan 23 Nisan tatilinde de çocuklara yönelik aktiviteler yapmayı düşünüyoruz" dedi.



“MARMARİS’İN İSMİ MARMARİS KALMALI”

Marmaris’teki isim tartışmalara değinen Başkan Acar, şöyle konuştu: "Bu biz vesileyle gündeme geldi. Bu o kadar basit ve kolay bir şey değil. Bizim gündemimizde de böyle bir şey yok. Bugün Türkiye’nin mevcut durumuna baktığınızda her şeyden önce çok önemli olan terörün son bulması gerekir. Bunun sorumluları devlet yetkilileridir. Onlar bunu çözmelidir. Tabi ki vatandaş olarak bizler de bunu izliyor ve bekliyoruz. Hata vardır, belirlenen strateji yanlıştır. Bu ayrı bir şey bunu şimdi konuşmak istemiyorum. Ama bunun yanı sıra ülkede ekonomik sıkıntılar var, işsizlik artıyor. Gelecekle ilgili hepimiz endişeliyiz. Ve bu sorumlu problemli ortamı başkanlık sistemine bağlamak, parlamenter sistemi bitirip de tek elden yönetim sistemini getirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bizim temel meselemiz bu değildir. Herkesin düşüncesine belli ölçüde saygılı olmak gerekir. Burada böyle bir şey ortay atıldı ama bu bizim gerçek gündemimiz değil. Sonuçta Marmaris’in tarih boyunca gelmiş bir ismi vardır. Gazilik çok önemli bir mertebedir. Çok anlamlıdır. Ama gazi ünvanı kişiye verilir. Gaziantep gibi bir şehrimize gazilik ünvanı verilişinin önemli bir nedeni vardır. Dolayısıyla bu konu üzerinde durmayı gerek görmüyorum, Marmarismizin ismi güzeldir. Adı cennet Marmaris’tir, yeşil Marmaris’tir"



“BELEDİYEYİ TANITIM KONUSUNDA ELEŞTİRENLER KENDİLERİNE BAKSIN”

Başkan Acar, fuarlarda iyi tanıtım yapılamıyor eleştirilerine şu cevabı verdi:”Efendim biz 13 yıldır, kendimiz de turizm kökenli olduğumuz için turizmin tanıtımın ne olduğunu sektördeki diğer arkadaşlarımızla gayet iyi bir şekilde değerlendirip, elimizdeki imkanlar doğrultusunda ne yapılması gerektiğini gayet iyi bilen insanlarız. Bu 13 yıl içinde ilçenin tanıtımıyla ilgili sadece turizm fuarlarında değil, roadshowlarda, workshoplarda, gerek yurtdışında gerekse Marmaris’te önemsediğimiz programlarda, basın gruplarının ülke temsilcilerinin, özel görüşmelerin hepsinde belediyemiz lokomatif olarak görev yapmıştır. Türkiye’de hiçbir belediye tanıtım ve turizmin çeşitliliğiyle ilgili biz daha iyiyiz diyemez. Şimdi bu kadar aktif rol üstlenmiş belediyeye yeterince iyi tanıtım yapmıyor demek laf olsun diye konuşmaktan başka bir şey değildir. Bakınız yeni bir yıla giriyoruz. Bu yeni yıla güzel temennilerle iyi dileklerle girmek istiyoruz. Karamsar, kötü, unutmayı istediğimiz bu tabloyu düşünmemek istiyoruz. Bu şekilde hiçbir dayanağı olmayan bu tip karalamalar, hakikaten çok boş laflar. Yani bugün turizmciyim diyen AKP’nin ilçe başkanı, önce kendi işletmecilik mantalitesini masaya yatırıp düşünmesi lazım. Yıllardır otel işleten bu arkadaşlar acaba biz tanıtım adına ne yaptık diye düşünmeleri lazım. Bir açık oturum da davet edin lütfen, turizmi tartışalım, Marmaris’i tartışalım, böyle demek yerine temsilciler bir araya gelsin, hep beraber biz ne yaptık, onlar otelci, işletmeci, turizmci olarak ne katkıları olmuş bunları bir değerlendirelim. O zaman açık ve net kamuoyu önünde tartışalım. Kaldı ki merkezi yönetimin sebebi ne olursa olsun, hiç doğru bulmuyorum. Bugün belediye başkanlarının yurt dışına çıkışları bakanlık onayına bağlandı tamam gerekliyse buna saygı duyarım. Ama sorgusuz, sualsiz hiçbir belediye başkanının yurtdışı talebine de olumlu cevap vermemek de doğru bir uygulama değildir. Ben de buna tabi oldum. İzin talebinde bulundum. Cevap dahi verilmedi arkadaşlar"