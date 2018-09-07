Başkan Acar; “Marmaris yaşayanları dünya rallisini kaçırmayın"

Başkan Ali Acar, toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konu başlıklarından biri de 13-16 Eylül’de Marmaris ve çevresinde gerçekleştirilecek olan Dünya Rallisi oldu.

Başkan Ali Acar “Uluslararası düzeyde yapılacak ralli yarışları gerçekten bölgenin tanıtımı adına önemli. Federasyon Başkanı Serkan Yazıcı, bu işin lokomotifi. Kendisine Marmaris yöneticileri, halkı ve turizmcileri olarak şükran sunmamız lazım. Farklı kurumların da destekleriyle, karayolları, milli parklar, belediyemiz birçok kamu kurumu bu komisyonda görev aldılar. Belediye olarak ne uygunsa biz de üzerimize düşeni yerine getirdik. Etkinlik vesilesiyle çok önemli kişiler burada ağırlanacak. Uluslararası basın mensupları burada yer alacak. Bu Marmaris için çok önemli bir proje” dedi.

Başkan Ali Acar, Marmaris halkını da ralli yarışlarını izlemeye davet etti. Acar, "Lütfen bulunduğumuz kabuktan dışarıya çıkıp, insanların on milyonlarca Euro para harcadığı, ayağımıza gelen böyle imkandan yararlanalım. Canlı yayınlanacak etkinliğin Marmaris halkının katılımıyla ve coşkusuyla da yansıtılmasının iyi olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.