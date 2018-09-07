Başkan Acar, zabıta personeliyle buluştu

Yaklaşık 70 zabıta çalışanının katıldığı organizasyonda konuşan Başkan Ali Acar, “Bugün Marmaris’ten övgüyle söz ediliyorsa bunun mimarı sizler gibi 24 saat esasıyla özveri içinde çalışan belediye personelimiz” ifadelerini kullandı. Başkan Ali Acar, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Marmaris dünyanın en güzel coğrafyalarından biri, burada yaşamak ve belediyemizin bir ferdi olmak hepimiz için gurur verici. Ama bunun yanında çok da zor bir görev. Turizm bölgesi olması nedeniyle, ülkenin diğer bölgelerindeki sabit nüfuslu yerler gibi değiliz. Kışın 90 bin olan nüfusumuz yaz döneminde 600 – 700 binlere ulaşıyor. Geçtiğimiz bayramda müthiş bir misafir yoğunluğu yaşadık, ama buna rağmen hizmetlerimiz aksamadı. Bayram süresince onlarca telefon aldım, ilçemizi ziyarete gelen belediye yöneticileri, belediye başkanları bizlere imrenerek baktıklarını ifade etti. Bu takdiri gerçekten hak eden sizlersiniz. 24 saat esasıyla çalışan, görevlerine dört elle sarılan tüm Zabıta personelimizi canı gönülden kutluyorum ve vermiş oldukları hizmetler için teşekkür ediyorum.” Dedi.

Zabıta Müdürü Erkan Ünver de köklü Zabıta Teşkilatının birer ferdi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.