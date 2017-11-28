Başkan Acar’dan emekli öğretmenlere anlamlı jest

Marmaris Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Marmaris’te bulunan emekli öğretmenleri yemekli toplantıda ağırladı. Beş yıldızlı Elagance Otel’de yapılan ve ilçe yaşayan emekli öğretmenlerin katıldığı gecede Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar eşi Sevgi Acar ile birlikte davetli öğretmenleri tek tek kapıda karşıladı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra salonda masaları tek tek dolaşarak öğretmenlerin hal ve hatırlarını sordu.

Gecede yaptığı konuşmasında tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Acar, “ Diğer bir çok meslek dalında olduğu gibi öğretmenlerimizin endişelerinin daha yüksek olduğunu biliyorum. İçinde bulunduğumuz ortam ülkemizin geleceği ile hakikaten endişe verici. Ülkemizde yaşayan tüm insanların yanı sıra bu meslek sahibi olan ve özellikle Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu yolda o kutsal görevi icra edip emekliliğe ulaşmış olan siz değerli öğretmenlerimiz bu ülkenin nereden nereye geldiğini biliyorsunuz. Burada bulunmayan yüzler, yüz binler emekli olan öğretmenlerimiz bu mesleğin yükünü sırtınızda taşımaya devam ediyorsunuz. Bu ülkenin çok kıymetli çocuklarını insanlarını yetiştirdiniz. Onun için vermiş olduğunuz emek ve katkı dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar olarak beni bu görevde erdemli, namuslu, dürüst, kamu menfaatine ön planda tutan bir anlayış içerisinde hizmet etmeme vesile olan, gerek fiili olarak öğretmenliğimi yapan gerekse örnek aldığım sizler ve burada bulunmayan binlerce öğretmenime sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunmak istiyorum.

“Emanete İhanet Etmedim”

Üstlenmiş olduğum görev kutsal bir görev. Ama inanın ki almış olduğum emaneti hiçbir zaman ihanet etmedim. Bir kuruşluk haram ekmek yemedim yedirmedim. Kamu menfaatini hiçbir zaman göz ardı etmedim. Geçmiş yöneticilerimizi Marmaris’e verdikleri katkılardan dolayı hepsine şükranlarımı sunuyorum. Marmaris’i güzel bir noktaya getirdik. Bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz ama bazı şeyler yaşandıktan sonra anlaşılıyor. Onun için hiçbir kimseye karşı ne bir tavrımız var nede bir kızgınlığımız. Biz almış olduğumuz emaneti daha iyi noktalara ve çağdaş bir kentte yaşamayı sağlamak için nefer olduk çalıştık. Belediye ekibimizin içerisinde dört tane emekli öğretmen arkadaşımız var. Bugünün anısına başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, diğer vefat etmiş olan benim öğretmenim Lütfü Görgülü, vefat etmiş bütün öğretmenlerimize özlem ve saygıyla anıyorum. Yaşı dolayısıyla buraya gelemeyen öğretmenler olduğunu biliyorum. Onlara da sağlık ve afiyetler diliyorum. Sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğimizi geçen yıl başlamıştık. Çok teşekkür aldık. Bu vesile ile hepinizi bir araya getirmenin mutluluğunu sizlere yaşatabildiysek bundan çok büyük keyif alıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi.

Konuşmanın ardından canlı müzik eşliğinde öğretmenler gece boyunca gönüllerince eğlendi. Gece hep bir ağızdan söylenen İzmir Marşı ile son buldu.