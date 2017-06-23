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23 Haziran 2017 15:43

Başkan Acar’ın Ramazan Bayramı mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Başkan Acar’ın Ramazan Bayramı mesajı

23 Haziran 2017 15:43


Başkan Acar mesajında şu ifadelere yer verdi. “Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği ve kuvvetlendiği günlerdir.


Bu güzel manevi erdemlerin birlikte yaşanıp paylaşıldığı bir Ramazan Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz.


Bu bayram da bütün kırgınlıkları ve dargınlıkları unutarak kardeşçe kucaklaşmalı, bulunduğumuz bu güzel coğrafyada, cennet Marmarisimizde bayram coşkusunu elimizin uzandığı her yere taşıyarak bizi biz yapan ortak değerlerimize dört elle sarılmalıyız.


Ramazan Bayramı’nın Marmaris halkı ve milletimiz için güzel bir geleceğe umut olması ve bayramlarda yaşadığımız huzur ve mutluluğun tüm yaşantımıza yansıması temennisiyle, Marmaris yaşayanları ve bayramı ilçemizde karşılayacak olan tüm misafirlerimizle, Bayramın 1. Günü 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda, saat 19.30’da gerçekleştireceğimiz bayramlaşma törenimizde buluşmayı diliyorum.”




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