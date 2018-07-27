Başkan Atıcı, silaj yapma fiyatlarını açıkladı

Son dönemde gelişen hayvancılıkla birlikte yem ihtiyacını karşılamak için silajlık mısır tarımına yönelen Milaslı çiftçiler, aylarca gözleri gibi baktıkları mısırlarını hasat etmeye başladı. Çiftçilere kaliteli tohum, gübre, ilaç ve tarımsal danışmanlık hizmeti sunan Milas Ziraat Odası, çiftçinin mısır tarımına yönelişini de dikkate alarak silaj yapan işletmeler ile çiftçiler arasında fiyat konusunda denge sağlanması amacıyla silaj yapma fiyatlarını belirledi.

2018 yılında 1 dekarlık silaj yapma fiyatının 70 TL, her şey dahil silaj yapma fiyatının ise 140 TL olarak belirlendiğini duyuran Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, silajlık mısır ve dane mısır üretimi konusunda açıklamalarda bulundu.

2018 yılı itibariyle hem silajlık hem de dane mısır olarak Milas’ta yoğun bir ekim olduğunu belirten Başkan Atıcı, “Bizim elimizdeki kayıtlara göre; 2 bin 392 çiftçimiz 54 bin 294 dekarlık bir alanda silajlık mısır ekimi yaptı. 196 çiftçimiz de 3 bin dönümün üzerindeki bir arazide dane mısır ekimi yaptı. Milas’ta eskiden pamuk yetiştirilen alanların son dönemde mısır tarımına ayrıldığını söyleyebiliriz. Çünkü bu 54 bin dekarlık alanlar pamuk alanlarıydı. Tabi çiftçimiz hayvancılığa istinaden yem ihtiyacının karşılanması için büyük oranda mısır ekimine yöneldi. Milas Ziraat Odası olarak bizde tabi çiftçimizin bu üründeki yönelişini dikkate alarak; MİZOTAR şirketimiz aracılığıyla çiftçilerimize kaliteli silajlık ve dane olmak üzere tohum servisi yapıyoruz. Ayrıca tohum seçiminde olduğu gibi ekim esnasında da çiftçilerimize ziraat mühendislerimizle danışmanlık yapıyoruz. Bazen benim de bizzat katıldığım tarla günlerimizde, ziyaretlerimizde bu alandaki üretimin kaliteli ve verimli olması konusunda çaba harcıyoruz. Bu konuda da bir hayli yüksek verimlere ulaştık.” dedi.

Zor şartlar altında üretim yapmayı sürdüren fedakar ve cefakar çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları temel giderlerden olan mazot, gübre, ilaç ve makine maliyetlerinin artış gösterdiğine dikkat çeken Başkan Atıcı, üretim artışı yaşansa dahi maliyet artışı nedeniyle çiftçinin zor durumda olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Burada şunu da belirtmek gerekiyor; çiftçilerimizin silaj verimi artmış olsa da mazot, gübre, ilaçlama maliyetleri silaj maliyetini de artırıyor. Şu günlerde ilk ekim silajlık mısırlarda hasat dönemi başladı ve bundan sonra birçok bölgede hızla devam edecek. Hazırlanan silajlar stok yapılarak hayvancılıkta yem ihtiyacını karşılayacak. Bu anlamda silajlık mısır hasat döneminde tekli, çiftli olmak üzere her şeyi dahil yapan silaj makineleri var. İlçemiz makineleşme açısından iyi durumda... Milas Ziraat Odası olarak çiftçilerimizle ve bu işi yapan makine sahipleri arasında denge sağlamak amacıyla silajlık mısır biçme ve paketleme fiyatlarını belirlemek için toplandık. Geçen hafta geçekleştirdiğimiz toplantıda, 22 Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile 2018 yılında 1 dekar silaj yapma fiyatı 70 TL (tekli ve ikili makina), bunun yanında her şey dahil makinalı, eve teslim paketlenmiş slaj yapan makinaların fiyatı ise 1 dekar başına 140 TL’dir. Ülkemizin kalkınması adına fedakarca, cefakarca çalışarak üretim yapan tüm çiftçilerimize bol, bereketli bir hasat dönemi diliyorum.” dedi.

Milas’ta dane mısır veriminin yüksek olduğu halde son dönemdeki fiyat politikası nedeniyle çiftçinin dane mısır üretimini bıraktığını kaydeden Atıcı,

“Dane mısır ilçemizde verim bakımından üst seviyelerde ve dekar başına 1600-1800 kilogram rekolte çıkıyor ancak fiyat bakımından çiftçinin girdilerini masrafını karşılamıyor. O nedenle dane mısır konusu artık çiftçinin ilgi alanı olmaktan çıktı. Bu şekilde dane mısır ile slajlık mısır arasında uçurum oluştu. 54 bin dekarda 3 bin dekar dane mısır ekimi yapılıyor. Bu eskiden yarı yarıyaydı. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı mısır fiyatları çiftçiyi memnun etmiyor. Dolayısıyla bu girdilerin düşürülmesi yada fiyatların artması gerekiyor. Yoksa dane mısır açığı git gide artmaya devam edecek.” dedi.