Başkan Ceylan’a Çanakkale gezisi teşekkürü

Gezi sonrasında Malatya Gazisi Nedai Aydın, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ı ziyaret ederek Şehit ve Gazi yakınları adına teşekkür etti. Aydın, Çanakkale’den getirdiği Çanakkale Geçilmez Tablofon’u Başkan Ceylan’a hediye etti.

Başkan Ceylan, ziyaret sırasında şunları söyledi: “Nazik ziyaret ve davranış için teşekkür ediyorum. Köyceğiz Belediyesi olarak her zaman böyle anlamlı çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği vatanımızı sonsuza kadar yaşatmak için bizlerde hep beraber üzerimize düşeni yapacağız”