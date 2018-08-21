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21 Ağustos 2018 10:40

Başkan Erdoğan Bayram namazını Muğla’da kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mahallesi camisinde kıldı.

Başkan Erdoğan Bayram namazını Muğla’da kıldı

21 Ağustos 2018 10:40


Namazdan 15 dakika önce camiye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçiş güzergahı üzerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Namaz sonrası mahalle sakinleri ile bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük çocuklara da oyuncak hediye etti.


Cumhurbaşkanının kendisine oyuncak hediye ettiği ve Belçika’dan Türkiye’ye tatile gelen bir kız Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisini ifade ederken, “Merhaba Cumhurbaşkanım. Seni çok seviyorum. Belçika’dan geldim. Sizi Belçika’da savunuyorum. Sizi çok çok seviyorum. Allah’a emanet olun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Bana satranç takımı verdi, kardeşime de araba verdi. Kendisi ile fotoğraf çektirdim” dedi.




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