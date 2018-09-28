Başkan Gürün, Dalaman muhtarlarıyla buluştu

Osman Gürün, 2014-2018 yılları arasında yaptıkları ve 2019 yılında yapılacak olan hizmetleri anlatmak için Dalaman İlçesindeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2014-2018 yılları arasında yaptığı, 2019 yılında yapacak olduğu hizmetler düzenlenen kahvaltıda Dalaman muhtarlarına anlatıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yapılan hizmetlerle ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından muhtarların talepleri dinlendi ve soruları cevaplandı.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Dalaman Muhtarlar Derneği Başkanı, Altıntas Mahalle muhtarı Şaban Yaşar hizmetler nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür etti.

Şaşmaz'dan Büyükşehir'e teşekkür

Toplantıya katılan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, yeni kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesinin eski büyükşehirlere göre daha hızlı kurumsallaştığını ve büyük gelişim kaydettiğini söyledi. Şaşmaz, “ Büyükşehir Belediyesi ulaşımda dönüşümde büyük mesafe aldı. Dalaman İlçesinde büyük hizmetler yapıldı. Atatürk Caddesi herkese örnek bir cadde haline geldi. Yine köy yollarımızda yapılan asfalt çalışmaları, MUSKİ tarafından yapılan su ve alt yapı çalışmaları çok önemli. 4,5 yılda İlçe merkezi ve köylerde yapılan çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımızın huzurunda tüm personele teşekkür ederim” dedi.

“Muğla hizmetin en iyisini hak ediyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, seçimden sonra 4,5 yılda Muğla'ya neler yaptıklarını, 2019'da neler yapacaklarını muhtarlara bu bilgilendirme toplantıları ile anlattıklarını, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşa verdikleri hizmet sözlerini tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "2014 yerel seçimlerinden sonra Muğla'mız Büyükşehir Belediyesi oldu. Hizmet bekleyen geniş bir coğrafyada kısa zamanda Büyükşehir Belediyesi birimlerimizi ve ekiplerimizi oluşturduk. Muğla'mızı 6 bölgeye ayırarak hizmetlerin aksamadan vatandaşlara ulaşmasını sağladık. Mahallerinde ve köylerinde hizmet bekleyen siz değerli muhtarlarımız yaşadığınız yerlerde Belediye'mizin temsilcisisiniz. 4 buçuk yılda siz muhtarlarımız ve ilçe belediye başkanlarımızla konuşarak, görüşerek Muğla'mıza hizmet ettik. Sizlere verdiğimiz hizmet sözlerini tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muğla'mıza en fazla yatırım yapan kurumuz. Muğla'mız hizmetin en iyisini hak ediyor. Yollardan, tarıma, sağlıktan çevreye, alt yapı ve içme suyundan spor tesislerine kadar Muğla'mıza her alanda hizmet etmeye devam edeceğiz"