Başkan Gürün Denizli'de Muğla'yı Anlattı

Osman Gürün CHP Denizli İl Başkanlığı'nın düzenlediği “Bilgi Çağında Sosyal Belediyecilik ve Yerel Yönetimler Sempozyumu”na katılarak Muğla'yı anlattı.

CHP Denizli İl Başkanlığı'nın düzenlediği, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanları, il, ilçe belediye başkanlarının katıldığı “Bilgi Çağında Sosyal Belediyecilik ve Yerel Yönetimler Sempozyumu”na konuşmacı olarak katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla'daki dört dönemlik belediye başkanlığı yıllarını ve yerel siyasetteki başarının genel siyasete yansımasını katılımcılara sunum eşliğinde anlattı.

Osman Gürün, vatandaşa dokunan, ona tepeden bakmayan, doğruyu söyleyen, güven duygusunu oluşturan, yaşamıyla, aile yapısıyla topluma örnek olabilen belediye başkanlarının başarılı olacağını belirtti. Gürün; “Muğla'da 3 dönem il belediye başkanlığı, bir dönemdir de kurucu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyorum. Belediye Başkanlığı'ndan önce de Muğla'da 20 yıl ortopedi doktorluğu halkın tabiri ile kırık çıkıkçılık yaptım. Doktorluk dönemimde yaklaşık 200 bin hasta baktım, 20 bin ameliyat yaptım. Üniversite'den sonra Muğla'ya geldiğimde tek doktor olarak uzun süre çalıştım. Bunları neden anlatıyorum, bu baktığım, iyileştirdiğim hastalar siyasette karşıma pozitif olarak çıktı. Her gittiğim ilçede, köyde sen benim kolumu alçıya almıştın, ayağımı iyileştirmiştin diyen hastalarımla, vatandaşlarımla karşılaşıyor, selamlaşıyorum. Ben siyaseti yaparken de aynı samimiyet ve sevgiyle yapıyorum. İnsanlara tepeden bakmamayı bilmeli, ya da öğrenmeliyiz. Bir çocuğu severken başını okşadığınızda sizden kaçabilir ama eğilip onun göz hizasına indiğinizde size gülümseyecektir. Ben seninle aynıyım, eşitim, senin şartlarına uyuyorum demektir. Yer sofrasına eğilip beraber aynı sofrada olmalıyız. Ailemizin, çocuklarımızın davranış biçimi, yaşam tarzları siyasette özellikle belediye başkanlığında çok önemli.”dedi.

Gürün: “Yerel seçimlerdeki başarı genele yansımalı”

Muğla'daki yerel, genel, referandum ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki sonuçları katılımcılara grafiklerle anlatan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yereldeki başarının partinin oylarına da yansıması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Gürün; “Ben ilk seçildiğimde 1999 yılında partimiz baraj altında kalarak meclise giremedi. Daha sonraki her seçimde yerelde ve genelde partimizin oyları hep yükselişe geçti. Oylarımızı Yüzde 37'den yüzde 49'a çıkarttık. Referandum ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Büyükşehir belediyelerinde ve il belediyelerinde partimizi ya birinci yaptık ya da ilk üçe soktuk. Eğer ben oyumu arttırdıysam yaklaşan seçimlerde partimin oyunu arttıramıyorsam sadece kendime çalışmışım demektir. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez ve sürdürülemez. Sizin ve partinizin oyları yükseliyorsa beraber yükselirsiniz. Bizler kendi içimizde birbirimizi yemeyi çok seviyoruz. Özellikle yaklaşan seçimler öncesi bu artmaya başladı. Bunun da ilacı pazarı bir an önce kapatmak yani adaylar bir an önce belirlenmeli ve çalışmalara başlamalı. Ben belediye başkanlığımda 20 yıldır “Sevgi, hoşgörü ve güleryüzle” hizmet sloganını kullanıyorum. Bunların hepsinin tek tek çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sevgi, hoşgörü, güleryüzle hizmet anlayışı, güven duygusu ve örgütünün desteğini arkasında hisseden bir belediye başkanı halkının da desteği ile başarılı olacaktır.” dedi.