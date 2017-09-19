Osman Gürün, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Osman Gürün, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Gazilik” ve “Mareşallik” unvanın verilmesinin 96.yılı ve Gaziler Günü’nde ülkelerinin toprakları için canını hiçe sayan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve şükranla andığını söyledi.

“Mareşallik” ve “Gazilik” unvanları Türk Milleti’nin Ata’sına olan güveninin, bağlılığın, sevginin göstergesidir.

Osman Gürün; “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bazı günlerin ve kavramların anlamları bizler için çok değerlidir. Tükenmiş, yöneticileri işgalcilerle birlik olmuş, umutsuz bir imparatorluğun yerine halkına inanarak ve halkının gücünü arkasına alarak özgür ve demokratik bir Cumhuriyet kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Anadolu halkının sesi ve fikri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Sakarya Savaşı’ndan sonra bundan tam 96 yıl önce “Mareşallik” ve “Gazi” unvanı verildi. Kazandığı zaferler, ileri görüşlülüğü, gerçekleştirdiği devrimlerle bugünlerimize ışık tutan, bizlere yol gösteren Ata’mıza milletinin verdiği unvanlar ona olan güveninin, bağlılığın, sevgisinin bir göstergesidir.” dedi.

19 Eylül tarihinin bu ülke için canını hiçe sayan, kahraman gazilerimizin de günü olduğunu söyleyen Osman Gürün gazilerin yaşayan, şehitlerimizin yaşatan kahramanlarımız olduğunu belirtti. Osman Gürün; “Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, bütünlüğü, birliği için hangi görevde olursa olsun canı pahasına mücadele eden gazilerimiz bu ülkenin yaşayan, vatanı için canından olmuş her şehidimiz de yaşatan kahramanlarımızdır. Ülkesinin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi 19 Eylül Gaziler Günü’nde bir kez daha şükran, minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de fedakarlıkları için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.” dedi.