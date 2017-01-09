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09 Ocak 2017 17:20

Başkan Gürün Karla Mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Gürün Karla Mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

09 Ocak 2017 17:20

Türkiye genelinde hava koşullarının değişmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde yollar ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi. Hafta sonu Muğla’da da Muğla Büyükşehir Belediyesi 11 noktada ekiplerini hazır bekleterek karla kaplanan yolları kısa sürede açtı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’de karla mücadele eden ekiplerini ziyaret ederek onlara görevlerinde kolaylıklar diledi. Ayrıca Başkan Gürün çocukları ile birlikte kar keyfi yapan vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.
BAŞKAN GÜRÜN; “MUĞLA GENELİNDE 200 KM YOLDA KARLA MÜCADELE EDİLDİ”
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta sonunda Muğla genelinde 8 greyder, 10 Tuzlama aracı, 4 lastikli kepçe, 1 kar küreme ve tuzlama aracı ile 11 bölgede karla mücadele ekiplerini hazır bekleterek kardan kapanan 200 km yolu ulaşıma açtı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün karla mücadele eden ekiplerini ziyaretinde Muğla’nın Menteşe ilçesi Yılanlı mevkii, Seydikemer ilçesi Seki, Kayabaşı, Doğanlar, Çobanisa, Kavaklıdere ilçesi Ortaköy Nebiler tarafında ekiplerin kardan kapanan yolları ulaşıma açmak için 24 saat vardiyalı çalıştığını ve bütün yolların ulaşıma açıldığını söyledi. Özellikle vatandaşların önümüzdeki birkaç gün araçlarında zincir bulundurması ve kar lastikleri ile trafiğe çıkmasını hatırlatan Başkan Gürün, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine de çalışmalarında kolaylıklar diledi. Çocukları ile karın keyfini çıkaran vatandaşları da ziyaret eden Başkan Gürün vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Başkan Gürün’e Menteşe Yılanlı mevkii ekiplerini ziyaretinde Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’de eşlik etti. İki başkan daha sonra il merkezindeki bir taksi durağını da ziyaret ederek şoför esnafının sorunlarını dinledi.



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