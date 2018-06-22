Başkan Gürün’den davet

Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bütün vatandaşları sandığa davet eden bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin birçok dünya devletinden önce demokratik sisteme Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk devrimleri ile geçtiğini hatırlatan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, demokrasi için, özgürlükler için, adalet için herkesin 24 Haziran’da sandığa giderek hür iradesi ile oyunu kullanması gerektiğini söyledi.

“Ülkemizin 81 Milyonu kucaklayan adımlara ihtiyacı var.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Ülkemiz ani bir kararla erken seçim kararı alarak 24 Haziran tarihinde 27.dönem milletvekillerini ve değiştirilen sistemle 13.Cumhurbaşkanı’nı ya da yeni tanımı ile Başkan’ını seçmek için sandık başına gidecek. Ülkemizde seçmen yaşına ulaşmış birçok gencimizde kendilerini yönetecekler için ilk defa 24 Haziran’da oy kullanacak. Siyasi görüşü, duruşu ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın sandığa gitmesi ve hür iradeleri ile oy kullanması ülkemizin geleceği ve yarınlarımız için büyük önem taşımaktadır. Toplum olarak sevgiye, hoşgörüye, bir olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyeti’nin 24 Haziran seçimlerinden sonra seçimleri kim kazanırsa kazansın 81 Milyonu kucaklayan adımlara, birleştiren siyasete, herkes için demokrasi ve adalete, eşit gelir dağılımına, üreten bir ekonomiye ihtiyacı vardır. Hep birlikte mutlu, umutlu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün izinde çağdaş medeniyetler seviyesinde bir Türkiye için sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım.” dedi.