Başkan Gürün’e çam sakızı çoban armağanı teşekkür

Osman Gürün’e yöresel ürünleri ile teşekküre geldi.

Yatağan İlçesi Kapubağ Mahallesi sakinleri ve Kapubağ Mahalle Muhtarı Kemalettin Uslu Büyükşehir Belediyesi’nin mahalleleri, ilçeleri ve Muğla’ya yaptığı hizmetler için mahallelerinde yetişen ceviz, incir gibi ürünlerle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ziyaretine geldiler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kısa zamanda mahallerine yaptığı yol çalışması, ilaçlama çalışmaları, mezarlık hizmetleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin Çanakkale gezisi için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür eden Yatağan Kapubağ Mahallesi sakinleri bahçelerinden topladıkları ürünleri çam sakızı çoban armağanı gibi Başkan Gürün’e hediye etmek istediklerini söylediler. Kapubağ sakinleri; “Büyükşehir Belediyesi kısa sürede mahallemize giden yolları yaptı. Mahallemizde mezarlıklarımız bir düzene girdi ve bakım ve onarımları yapılıyor. Sinek ve sivrisinek ilaçlamalarından çok memnunuz. Bizleri Çanakkale’ye götürerek dedelerimizin savaştığı toprakları görme fırsatı veren başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederiz. Bizlerde Kapubağ Mahalle sakinleri olarak çam sakızı çoban armağanı yetiştirdiğimiz ürünlerden sizlere hediye etmek istedik.” dedi.

“Bizlere en güzel Hediye Vatandaşlarımızın Yüzlerindeki Gülümseme ve Mutluluk”

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sevgi, hoşgörü ve güleryüzlü hizmet anlayışı, HedefimizBirMuğla1Bir sloganıyla Muğla gibi eşsiz ve geniş coğrafyada hizmet ürettiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kendileri için en güzel hediyenin vatandaşın yüzünde gördükleri mutluluk ve memnuniyet olduğunu belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla’da vatandaşlarımız için görev süremiz içerisinde söz verdiğimiz hizmetleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir olarak yollardan, mezarlıklara, içme suyundan ulaşıma, ilaçlamadan, tarıma ve daha birçok alanda Muğlamıza hizmet ediyoruz. Bizleri bu hizmetleri yaparken mutlu ve motive eden sizlerin yüzlerindeki gülümseme ve bir teşekkürünüz. Sizlere ziyaretiniz, sevgiyle yetiştirdiğiniz, gönlünüzden kopan, el emeğiniz ürünleriniz, hediyeleriniz için teşekkür ediyorum. Sizlerin huzuru, daha çağdaş, mutlu bir şehirde yaşamanız için çalışmaya, üretmeye de devam edeceğiz.” dedi.