Başkan Gürün’ü Duygulandıran Mektuplar

Osman Gürün’e okullarına ve mahallerine yapılan hizmetler için teşekkür ziyaretinde bulundular. Ziyarette Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür plaketi veren Okul Müdürü Zeki Gezen plaketle birlikte öğrencilerin Başkan Gürün’e yazdığı teşekkür mektuplarını da takdim etti. Okullarına yapılan Atatürk büstü, bakım onarım çalışmalarından dolayı çok teşekkür ettiklerini söyleyen okul müdürü Zeki Gezen çocukların da söyleyeceklerini kaleme aldıklarını ve Başkan Gürün’e mektup yazdıklarını belirtti. Mektupları tek tek okuyan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün minik ellerin kocaman yürekleriyle yazdıkları mektupların kendisini çok duygulandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi.

“Atamızın Bu Ülkeye Emanet Ettiği Gençlerimiz Geleceğimizdir, Onlar İçin ne Yapsak Azdır”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Okullarına yapılan hizmetlerden sonra minik ellerin kocaman yürekleriyle kaleme aldığı mektuplardan bazı satırları paylaşmak istiyorum. “Okulumuzda Atatürk büstü yoktu şimdi İstiklal Marşı’nı okurken Atatürk’ün güzel gözlerine bakabiliyoruz”, “Sizin emeklerinizin karşılığını okuyarak, vatanımıza milletimize yararlı olarak ödeyebiliriz”, “Bu büst dünyanın en güzel büstü” Okuduğumda beni duygulandıran, gururlandıran ve gelecek için umutlandıran mektupların sahibi çocuklarımız için ne yapsak azdır. Atatürk’ün izinde ilerleyen, okullarına yapılan hizmetlerin karşılığını vatana, millete yararlı bireyler olarak ödemek isteyecek kadar düşünceli çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum” dedi.