Başkan iftarda vatandaşlarla buluştu

Karaova Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirilen iftar programına Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Karaova Mahalle Muhtarı Mehmet Karan, Mumcular Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir, Gölbaşı Mahalle Muhtarı Celal Feslikan ile Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri ve birlikte bölge halkı katıldı.

Okunan duanın ardından oruçlarını açan vatandaşlar Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a bu mübarek ramazan ayında verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, ramazan ayının ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek, "Ramazan ayı boyunca yarımadamızda vatandaşlarımız ile iftarlarda bir araya geliyoruz. Bu güzel ayın vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluk, coğrafyamıza barış ve huzur getirmesini diliyorum." dedi.

Başkan Kocadon iftar sonrasında Mumcular’da vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.