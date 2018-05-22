Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 18:55

Başkan iftarda vatandaşlarla buluştu

Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan program dahilinde ramazan ayı boyunca Bodrum yarımadasının farklı noktaların verilen iftar yemekleri Karaova Mahallesi’nde devam etti.

Başkan iftarda vatandaşlarla buluştu

22 Mayıs 2018 18:55


Karaova Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirilen iftar programına Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Karaova Mahalle Muhtarı Mehmet Karan, Mumcular Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir, Gölbaşı Mahalle Muhtarı Celal Feslikan ile Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri ve birlikte bölge halkı katıldı.


Okunan duanın ardından oruçlarını açan vatandaşlar Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a bu mübarek ramazan ayında verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.


Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, ramazan ayının ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek, "Ramazan ayı boyunca yarımadamızda vatandaşlarımız ile iftarlarda bir araya geliyoruz. Bu güzel ayın vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluk, coğrafyamıza barış ve huzur getirmesini diliyorum." dedi.


Başkan Kocadon iftar sonrasında Mumcular’da vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç