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31 Mayıs 2018 14:36

Başkan Karaçelik, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, TÜBİTAK yarışmasında, matematik dalında Ege bölge birincisi olan ardından da Kayseri’de yapılan TÜBİTAK 12.

Başkan Karaçelik, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

31 Mayıs 2018 14:36

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali’nde Ege bölgesini temsil eden Ortaca Ortaokulu öğrencilerini ödüllendirdi.


“Altın Denklem Sistemleri” adlı projeyle TÜBİTAK’ın yarışma finali için hazırladığı kitaba giren öğrenciler Kemal Efe Yaşar ve Sualp Savaş beraberlerinde okul müdürü Ali Hoplar ve danışman öğretmen Ferat Önal ile Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik’i makamında ziyaret etti.


Öğrencilere hediye takdim eden Başkan Karaçelik, öğrencilerin başarılarının artarak devam etmesini dilediğini söyledi.


Başkan Karaçelik; "Arkadaşlarımız, Ege bölge birincisi olarak Kayseri’de finale katıldılar ve Türkiye’nin ilk 29 projesi arasına girdiler. Bu bölgemiz ve ülkemiz için çok heyecan verici, çocuklarımızın gelecekte çok daha iyi projelere imza atacağından eminin, kendilerine ve onları yetiştiren hocalarına çok teşekkür ediyorum.” dedi.




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