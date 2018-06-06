Başkan Karaçelik, minik öğrenciler ile bir araya geldi

Ziyarette öğrencilere, okul müdürü Ummuhan Eryiğit Sertkaya ve öğretmenleri eşlik etti. Okul Müdürü Sertkaya ve minik öğrenciler, kendilerine göstermiş olduğu destek ve katkılardan dolayı Başkan Karaçelik’e teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, eğitime yönelik verilen desteklerin çok önemli olduğuna değindi. Karaçelik, ziyaretine gelen minik öğrencilerin hepsine Türk bayrağı hediye etti.

Okul Müdürü Ummuhan Eryiğit Sertkaya ise 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde okullarına göstermiş olduğu destek ve katkılardan dolayı Belediye Başkanı Hasan Karaçelik’e teşekkür ettiklerini belirtti.