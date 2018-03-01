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01 Mart 2018 12:27

Başkan Karaçelik’e Anaokulu öğrencilerinden ziyaret

Ortaca 70.

Başkan Karaçelik’e Anaokulu öğrencilerinden ziyaret

01 Mart 2018 12:27

Yıl Anaokulu “Çiçekler Sınıfı” öğrencileri, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik’i makamında ziyaret etti.


70. Yıl Anaokulu öğrencileri “Haftanın Çocuğu” etkinliği kapsamında Belediye Başkanı Hasan Karaçelik’e ziyarette bulundu. Ziyarette, minik öğrencilere, sınıf öğretmeni Gülcan Akkuş eşlik etti. Öğrenciler, Başkan Karaçelik’e hazırladıkları soruları yönelttiler.


Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Karaçelik, kendi okul hayatı ile ilgili anılarını da paylaşarak, öğrencilere öğütlerde bulundu.


Ziyarette, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, öğrencilere hediye takdim etti.


Başkan Karaçelik ile uzun uzun sohbet etme imkanı bulan öğrenciler, gösterilen yakın ilgiye teşekkür ederek makamdan ayrıldı.




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