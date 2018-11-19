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Başkan Karaçelik'ten emekli öğretmenlere anlamlı jest

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, bölgede ikamet eden emekli öğretmenlerle bir araya geldi.


Ortaca Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bölgede yaşayan emekli öğretmenleri kahvaltılı toplantıda ağırladı.


Ortaca Kent Konseyi Eğitim Kültür ve Sanat Çalışma Grubu ile Folklor Araştırma ve Müze Çalışma Grubu'nun organizasyonuyla ilçedeki bir restoranda düzenlenen programa aralarında Köy Enstitülü öğretmenlerinde yer aldığı çok sayıda emekli eğitimci katıldı.


Başkan Karaçelik, programda yaptığı konuşmada; “Atatürk'ün 'Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir' dediği ve o ilmi emanet ettiği saygıdeğer öğretmenlerim ile bir arada olmak, sizleri ağırlamak bana mutluluk veriyor. Geldiğimiz koşullarda eğitimin, öğretimin ve bilimin ne derece önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ben gelecekteki Türkiye'nin ilim yolunda ilerleyeceğine olan ümidim ve inancım ile hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” dedi.


Etkinliğe, CHP eski Milletvekili Dr. Ali Arslan, CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.


Başkan Karaçelik, günün anısına etkinliğe katılanlara plaket takdim etti.

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