Başkan Kocadon ailesiyle birlikte oy kullandı

Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla ailesi ile birlikte oyunu kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Çarşı Mahallesi’ndeki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu’nda oyunu kullandı. Okula eşi Hülya Kocadon, kızları Zeynep Kocadon ve İpek Kocadon ile birlikte giden Başkan Mehmet Kocadon, vatandaşlarla selamlaştıktan sonra 1139 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını dileyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Seçim atmosferine şöyle bir baktığımızda, gerçekten bütün adaylar, kendi içlerinde bir mücadele verdiler. Bu mücadeleye de baktığımızda, herhangi bir dargınlık, küskünlük derecesinde, aşırı derecede birbirlerini yıpratmadılar. Ben, bütün aday arkadaşlara, cumhurbaşkanı adaylarına teşekkür ediyorum. Sonuçta bu bir seçimdir, bir savaş değil. Hizmet yarışı için seçim yapılır. Onun için, Türkiye’nin bazı bölgelerinden haberler geliyor. Bunlara gerek yok. Ben inanıyorum ki, bu olaylar kısa bir sürede sona erecek, güzel demokratik bir seçim yapılacak. Şu anda Bodrum’da gördüğünüz gibi katılım çok güzel. Bir şenlik havasında geçiyor oy kullanmalar. Herkes birbiriyle şakalaşıyor, güzel sohbetler oluyor. Bu seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ama şu da var ki; bu seçimden sonra her şey çok daha farklı olacak. Çünkü kim kazanırsa kazansın, karşısında güçlü bir muhalefet olacak hep." dedi.