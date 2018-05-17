Başkan Kocadon Alman acentacılarla bir araya geldi

11 Mayıs’ta Almanya’dan Bodrum’a yapılan ilk direkt uçukla Bodrum’a gelen Alman acentacılar, Kadıkale Resort’te konakladı. Acentacılar ayrıca Bodrum Tanıtma Vakfı’nın da destekleriyle üç gün boyunca yarımada genelindeki FTI’nin satış programındaki otel ve tesislere yaptıkları ziyaretlerin ardından Marina Yacht Club’ta düzenlenen davette ise Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon ile tanışmak için bir araya geldiler.

Almanya’nın Bodrum turizmi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Kocadon, “Bu sezon direkt uçuşların artmasının da etkisiyle daha çok Alman turisti yarımadamızda görmeyi umut diyorum. Bugün bu güzel organizasyonda sıcak satış yapan Alman acentacılarla bir arada olmak beni çok mutlu etti. Tabi burada şunu da belirtmek isterim ki; Bodrum, kışın da güzel. Bu gezi sayesinde Bodrum’un güzelliklerini görebilme fırsatını buldunuz. İnanıyorum ki ülkenize döndüğünüzde, Bodrum satışlarına büyük katkılar sağlayacaksınız. Ve bunun için sizlere şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

FTI tur operatörü, Almanya’nın çeşitli şehirlerinden Mart 2018’de başlayan 31 Ekim 2018’e kadar vollcharter olarak kiralamış olduğu uçakları program dahilinde doluluk oranlarını artırmak ve gelecek yıllarda sürekliliği sağlamak için Bodrum tanıtımını sıcak satışta olan büro satıcılarını misafir ederek başlattı.

Program dahilinde Insider Tipps verecek olan tanıtım yüzü olarak Almanya Münih Havalimanından Bodrumlu turizmciler Atiye Camyeşil - Kurudayana ve eşi Hasan Kurudayana, bu gezide satıcılara Bodrum’un farklı yönlerini çekim ekibi ile birlikte dünyaya göstermek için çalışma yaptı.