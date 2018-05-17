Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 17:18

Başkan Kocadon Alman acentacılarla bir araya geldi

Almanya genelinden 80 kişilik FTI Touristic acentasının büro satış yetkilileri ve personeli, geçtiğimiz günlerde Bodrum yarımadası üzerindeki FTI satış programında olan otelleri görmek ve bölgeyi tanımak amacıyla info gezisi yaptı.

Başkan Kocadon Alman acentacılarla bir araya geldi

17 Mayıs 2018 17:18


11 Mayıs’ta Almanya’dan Bodrum’a yapılan ilk direkt uçukla Bodrum’a gelen Alman acentacılar, Kadıkale Resort’te konakladı. Acentacılar ayrıca Bodrum Tanıtma Vakfı’nın da destekleriyle üç gün boyunca yarımada genelindeki FTI’nin satış programındaki otel ve tesislere yaptıkları ziyaretlerin ardından Marina Yacht Club’ta düzenlenen davette ise Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon ile tanışmak için bir araya geldiler.


Almanya’nın Bodrum turizmi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Kocadon, “Bu sezon direkt uçuşların artmasının da etkisiyle daha çok Alman turisti yarımadamızda görmeyi umut diyorum. Bugün bu güzel organizasyonda sıcak satış yapan Alman acentacılarla bir arada olmak beni çok mutlu etti. Tabi burada şunu da belirtmek isterim ki; Bodrum, kışın da güzel. Bu gezi sayesinde Bodrum’un güzelliklerini görebilme fırsatını buldunuz. İnanıyorum ki ülkenize döndüğünüzde, Bodrum satışlarına büyük katkılar sağlayacaksınız. Ve bunun için sizlere şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.


FTI tur operatörü, Almanya’nın çeşitli şehirlerinden Mart 2018’de başlayan 31 Ekim 2018’e kadar vollcharter olarak kiralamış olduğu uçakları program dahilinde doluluk oranlarını artırmak ve gelecek yıllarda sürekliliği sağlamak için Bodrum tanıtımını sıcak satışta olan büro satıcılarını misafir ederek başlattı.


Program dahilinde Insider Tipps verecek olan tanıtım yüzü olarak Almanya Münih Havalimanından Bodrumlu turizmciler Atiye Camyeşil - Kurudayana ve eşi Hasan Kurudayana, bu gezide satıcılara Bodrum’un farklı yönlerini çekim ekibi ile birlikte dünyaya göstermek için çalışma yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç