yıl dönümünde, Bodrum'da düzenlenen törenlerle anıldı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da her yıl olduğu gibi Anıtkabir'i ziyaret ederek kabri başında Ata'ya şükranlarını sundu.

Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü” etkinlikleri, Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleşen anma töreni ile başladı. Törene; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Belediye Başkan Vekili Taner Uslu, Bodrum Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sümeyra Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, okullar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Meydandaki Atatürk anıtının önüne çelenk sunulmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te, sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Başkan Kocadon Ata'nın huzurunda

10 Kasım törenlerine katılmak üzere Ankara'ya giden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise Anıtkabir'de, Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etti. Belediye meclis üyeleriyle birlikte yaptığı ziyarette Ata'nın huzuruna çıkarak, düzenlenen anma töreni ve etkinliklere katılan Başkan Kocadon, “Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet yolunda yürüyen nesiller olarak bizler, geleceğe bu aydınlık mirası bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm dünyaya örnek bireyler olarak bilimin ve aydınlığın birer ışığı olmak için Yüce Önderimizin değerli fikirlerine dört elle sarılıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anıyor, aziz hatırasının önünde saygıyla eğiliyorum, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bodrum'daki anma programı ise Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde devam etti. Atatürk'e ithafen yazılan şiirler, hazırlanan slayt gösterileri, Atatürk'ün sevdiği türküler ve öğrencilerin gerçekleştirdiği oratoryo, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. 10 Kasım sebebiyle ilçe genelinde düzenlenen okullar arası şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de protokol heyeti tarafından ödülleri verildi.