Başkan Kocadon, Bodrumspor’u ziyaret etti

Tarihinde ilk kez Spor Toto 2. Lig’de mücadele edecek olan Bodrumspor’un yeni hizmete giren idari binası ile sporcu odalarını gezen Başkan Kocadon, çalışmaları devam eden yeni antrenman sahasında da incelemelerde bulundu. Ardından Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, kulüp yöneticileri ve antrenörler ile bir araya gelerek sohbet eden Mehmet Kocadon, yeni sezon öncesi takımın son durumu ile ilgili bilgiler aldı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor’un başarısında emeği geçenlere çok teşekkür eden başkan Kocadon, “Bodrumspor tarihinde, en önemli günleri yaşıyoruz. İlk kez çıktığımız 2. Lig’de birbirinden değerli kulüpler ile mücadele edeceğiz. Her zaman dediğim gibi mücadeleyi bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Sahada ter döken, saha kenarında mücadele eden ve Bodrumspor’a gönül veren herkese bu başarılar için tekrar teşekkür ediyorum. Bodrumsporumuza ikinci ligde başarılar diliyorum” dedi.