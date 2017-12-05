Başkan Kocadon engelli vatandaşlarla bir araya geldi

Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için özel olarak hazırlanan etkinlik, Bodrum’un Bardakçı koyunda bulunan Azka Otel’de gerçekleşti. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon başta olmak üzere Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Ünal, Milli Eğitim Bodrum Şube Müdürü Eyüp Demirci, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Taner Uslu, İsmail Altındağ ve Kemal Orman ile belediye meclis üyelerinin yanı sıra ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşlar, velileri ve öğretmenleri katıldı.

Yemek ve canlı müzik eşliğinde düzenlenen etkinlikteki herkese “hoş geldiniz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Kocadon çok fazla duygu dolu olduğunu belirterek "Hatta öyle ki, 19 yıl geriye giderek yaşadığım duyguları, şu anda sizlerle yaşıyorum ve bana bu duyguları yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepimiz evlatlarımızla beraber büyüyoruz. Ben de neredeyse 19 yıldır onlarla beraber, her gün biraz daha büyüyorum. Çoğalarak sevgiyle hoşgörüyle büyüyoruz. Hatta belediyemizin son çalışmalarında, artık ailelerin de kafasındaki ‘Acaba bizden sonra ne olacak?’ sorusunu yok ederek büyüyoruz. Yakında hep beraber çok güzel bir temel atacağız, işte bu ailelerin kafasındaki soru işaretlerini yok etmek için. Bunun yanında hepiniz biliyorsunuz, gerçek sevgiyi sizlerle yaşıyorum. O kadar saf, güzel duygularla içinizdeki sevgiyi bana yansıtıyorsunuz ki, gerçekten çok mutlu oluyorum. Özellikle de eğitiminize verdiğim katkıdan dolayı o kadar mutlu oluyorum ki… Büyüyen o çocuklarımızın tek başına dolmuşta gitmelerini, spor sahalarında maç izlemelerini hatta birçok kafede çalıştıklarını dahi zaman zaman görüyorum. Dolayısıyla verdiğimiz emeklerin hiçbirinin, siz değerli eğitimcilerimizle beraber yabana gitmediğini görüyoruz. Kısacası sevgi engel tanımıyor, arkadaşlar. Yeter ki içten, sevgi ve coşkuyla yapalım" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Kocadon, geceye katılan engelli vatandaşlarla birlikte Bodrum’un yerel sanatçısı Aykoç ve grubunun çalıp söylediği hareketli şarkılarda dans ederek eğlendi. Küçük büyük her yaştan engelli vatandaşın sevgi seline kapılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, etkinlik boyunca keyifli anlar yaşadı.