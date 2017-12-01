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01 Aralık 2017 17:12

Başkan Kocadon, Hüseyin Boyacı İlkokulu’nu ziyaret etti

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Hüseyin Boyacı İlkokulu’nda incelemelerde bulundu.

Başkan Kocadon, Hüseyin Boyacı İlkokulu’nu ziyaret etti

01 Aralık 2017 17:12


Başkan Mehmet Kocadon, Hüseyin Boyacı İlkokulu’na yaptığı ziyaretinde Okul Müdürü Turan Tuna, Cevat Şakir Mahallesi Muhtarı Göksel Çamlı, Okul Aile Birliği Başkanı Kemal Sarıkaya ve okul aile birliği üyeleriyle bir araya geldi.


Müdür Turan Tuna, okulun gereksinimleri, faaliyetleri, eğitim-öğretim durumu ve öğrencilerin başarıları hakkında Başkan Kocadon ile bilgi paylaşımında bulundu. Okul aile birliği üyeleriyle de sohbet eden Başkan Kocadon daha sonra okul bahçesinde öğrencilerle vakit geçirdi.




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