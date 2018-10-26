Başkan Kocadon, Kültür Merkezindeki çalışmaları inceledi

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yenileme çalışmaları devam eden Nurol Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bodrum Belediyesi tarafından, Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmekte olan yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Başkan Kocadon gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Nurol Kültür Merkezi, çalışmaların tamamlanmasının ardından kültür merkezinin yanında evlendirme dairesi olarak da vatandaşlara hizmet verecek.

Yenileme çalışmalarının hızla sürdüğü ve baştan sona yenilenen kültür merkezi daha modern bir hal kazanırken, kulisler genişletildi ve sahneye olan geçişi kolaylaştırıldı. Ses ve ışık sistemleri, sahne akustiği yeniden düzenlendi. Ayrıca sahne genişletilirken salon kapasitesi de artırıldı. İnce işçiliklerin tamamlanmasının ardından kültür merkezinin açılışının yapılması planlanıyor.