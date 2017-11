Başkan Kocadon muhtarlarla bir araya geldi

Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon başta olmak üzere Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ, Taner Uslu, Kemal Orman ve Turgay Kaya, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Bodrum Yarımadası’nda görev yapan mahalle muhtarları ile Bodrum Belediyesi Birim Müdürleri katıldı.

Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda, Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar, göstermiş oldukları destek ve çeşitli yardımlardan dolayı Bodrum Belediyesi personeline ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a teşekkür etti.

Bodrum turizmi ile ilgili sevindirici bilgilerin gelmeye devam ettiğini ifade eden Başkan Mehmet Kocadon, "Değerli muhtar arkadaşlarım önce bu katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Son günlerde turizmde Bodrum açısındaki gelişmeler sevindirici bir duruma geldi arkadaşlar. Özellikle İngiliz ve Almanların tekrar yüzünü Bodrum’a dönmesi. Bunun yanında Dubai’den Air Arabia Havayollarının haftada üç defa direkt Bodrum’a sefer koyması gerçekten bizleri mutlu ediyor ve sevindiriyor. Demek ki beraberce yaptığımız hem yerelde olsun hem ulusalda olsun hem de uluslararası çalışmalarımızda Bodrum gündemdeki yerini korumuş ve korumaya da devam etmiş. Bunun yanında Bodrum Belediyesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bir defa daha belirtmek isterim. Elimizden geldiği kadar kendi imkânlarımızla Bodrum Belediyesi’nin gücü yettiği kadar her türlü çalışmalarımızı beraber yapıyoruz. Yeni okullar yapıyoruz, belediyemizin yerlerini okul yapılması için milli eğitime tahsis ediyoruz. Okullarımızı tamir ettik okullarımızın badanasından boyasından birçok şeyi sizlerle birlikte hep beraber yapıyoruz. Dikkat ettiyseniz hiçbir mahallemizin sporla olan uğraşına engel olmadık. Hiç bir spor kulübümüzü kapattırmadık hepsine destek vermeye devam ediyoruz. Çok da güzel başarılı sonuçlar alınıyor arkadaşlar. Gerçekten futboldan basketbola, hentboldan yüzmeye kadar aklınıza gelecek her branşta Bodrum’un ismi ve bayrağı her yerde dalgalanıyor. O yüzden ben sizlere eğitime ve spora vermiş olduğunuz katkıdan dolayı bir defa daha teşekkür ediyorum. Bunlar çok kolay şeymiş gibi geliyor ama esasında hepsinin arkasında gayret ve birlik beraberlik yatıyor. Eğer biz bu gayretleri bu fedakârlıkları birlik beraberlik olarak yapamazsak bunların hiç biri olmuyor arkadaşlar. Yani diyorlar ya lafla peynir gemisi yürümez diye evet lafla peynir gemisi yürümüyor, icraatta yapmak lazım." dedi.

Toplantının sonunda muhtarlara söz veren Başkan Mehmet Kocadon, onların dile getirdiği istekleri yerine getirmeleri için birim müdürlerine talimat verdi.