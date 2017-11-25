Başkan Kocadon öğretmenlerle bir araya geldi

Azka Otel’de gerçekleşen etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ, Taner Uslu ve Kemal Orman, Bodrum Belediye Meclisi Üyeleri, okul müdürleri ile çok sayıda öğretmen katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz öğretmenleri ve eğitim camiamızı önemli bulduğu belirten şunları ifade etti “Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum öğretmenler gününüz kutlu olsun. Biz öğretmenlerimizi, eğitim camiamızı gerçekten önemsiyor ve değerli buluyoruz. İyi ki varsınız sizlerin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ben her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Aileleriniz ile birlikte sağlıklı, huzurlu güzel günler diliyorum. Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine eğitime vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum. ”

Bu önemli günde beraber olmaktan mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Emaneti teslim almış hür düşüncelere sahip laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarını yetiştiren değerli öğretmenlerim, hepiniz bu geceye hoş geldiniz. Ben burada Belediye Başkanı olarak konuşabiliyorsam bilin ki ben de sizlerin eseriyim. Beni de sizler eğittiniz, sizler öğrettiniz. Ben eğitime inanan ve eğitim için her türlü mücadeleyi yapan bir belediye başkanıyım. 19 yıldır sizlerle beraberiz. Bu 19 yıl içerisinde gerçekten eğitime güzel katkılar sağladığımı düşünüyorum. Okullar yaptık, okullarımızın birçok eksiklerini tamamladık, kurslar açtık. Hiç kimsenin ne düşüncesi ile ne yaşam tarzı ile ilgilenmeyiz önemli olan insana saygıdır. Ben buna gerçekten inanıyorum. Saygının olmadığı bir yerde bir adım ileri gitmemiz mümkün değil. Bu düşüncelerle değerli Milli Eğitim Müdürümüz ile beraber birçok yeni projelerimizin, okul projelerimizin altına imza attık. Bunları da en kısa zamanda hayata geçirmek biz yöneticilerin görevi. Hepinizin Bodrum gibi bir yerde memurluk yapmanın, öğretmenlik yapmanın ne kadar zor şartlar altında olduğunu biliyoruz. Ben elimden geldiği kadar hep yanınızda olmaya devam edeceğim. Çünkü sizler de biliyorsunuz benim eşim de bir öğretmen ve gerçekten onun sizleri bana nasıl anlattığını, ne kadar özveri ile çalıştığınızı bilen bir insanım. Bodrum Belediyesi olarak 19 yıldır sizlerle beraber olan ister abi deyin ister başkanım deyin ister kardeşim deyin sizlerle bugün burada olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Sizler gerçekten Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük temel taşları olduğunuzu unutmayın. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.