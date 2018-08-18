Başkan Kocadon personeliyle bayramlaştı

Bayram tatili öncesi, son mesai günü düzenlenen bayramlaşma törenine, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Orman, Taner Uslu ve Turgay Kaya, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri, Bodrum Belediyesi Birim Müdürleri ve Birim Sorumluları ile Belediye Personeli katıldı.

Tüm personeline merhaba diyerek sözlerine başlayan Başkan Mehmet Kocadon, “Öyle hızlı bir süreç geçti ki, bu 2018 - 2019 arasındaki son dini bayramımız. Bu süreçte gerçekten güzel günlerimiz de oldu, üzüldüğümüz zamanlar da oldu ama şuna inanın ki; hiçbir zaman, hiç biriniz hakkında art niyetim olmamıştır. Kolay değil, 10 tane belediye kapattık ve bütün personeli üstlendik. Hiçbir personelimizin Bodrum dışına gitmesine müsaade etmedik. Gönüllü gitmek isteyenler ise gitti, ayrıldı ama biz elimizde 500 - 600 gibi bir rakamla torbaya koyabilecekken hiç kimseyi torbaya koymadık. Hepinizi bundan sonra da yine kucaklamaya devam edeceğim. Ben bu bayram da, hepinize hakkımı helal ediyorum. Arkadaşlar, biz büyük bir aileyiz, hatta çok büyük bir aileyiz. Burada gösterdiğimiz birlik beraberlik, önce Muğla’mızın birçok yöresine hatta ülkemize de örnek oluyor. Birçok insan arayıp belediyemizin imkanlarından kendilerinin de faydalanmak istediklerini söylüyorlar. Onun için sizlerle gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü zor şartlarda gerçekten güzel işler başarıyoruz. Bodrum çok büyük bir coğrafya. Bu kadar değişken bir nüfusun olduğu bir yerde ve Türkiye’nin hiçbir yerinde 24 saat yaşayan ve 24 saat çöp üreten başka hiçbir yer yok ki buna rağmen yine de bence çok başarılıyız. Bu yüzden özellikle temizlik ekibime bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özverili çalışıyorlar, 300 kişiyle toplanması gereken çöpü şu anda 150 kişiyle topluyorlar. Bu da onlar için büyük bir başarıdır. Ama bayramda daha fazla çalışmak zorunda kalacaklar çünkü Bodrum nüfusu şu anda 1 milyon 100 bin civarında ama tatil süresinin çok uzun olmasından dolayı 1.5 milyonu geçme şansı da çok yüksek. Onun için çok daha fazla görev düşüyor arkadaşlarımıza ve tabi hepimize görev düşüyor. Şöyle bir bakıyorum geriye, 20 yıl önce benimle başlayan, çocuk sahibi olmuş arkadaşlarımız var. İleride herhalde artık el öpmeye de getirirler o çocukları çünkü onlar benim torunum sayılırlar. 10 yıl önce başladığımız ya da beş yıl önce başladığımız arkadaşlar var. Açık ve net söylüyorum, hepinizi çok seviyorum. Sizler olmasaydınız, ben bu konumlarda olamazdım. Şu anda Akdeniz çanağındaki birçok yerin kültürel ve sanatsal etkinliklerinde yarışacak durumdayız. Bodrum’daki kadar kaliteli olan kültür - sanat etkinlikleri hiçbir yerde yok. Onun için Bodrumumuzla kendimizle gurur duyalım. Bugün Bodrum’da caz festivallerimiz, klasik müzik festivallerimiz var. Şimdi ise yeniden caz festivalimiz başlıyor, film festivalimiz başlıyor. Açıkçası Bodrumumuz, Akdeniz çanağında müthiş bir konumda. Hayatta olmazsa olmazımız ise bir; sağlık, iki; eğitim, üç; spor ve dört; kültür - sanat. Bunların olduğu yerde arkadaşlar, sizin gibi güzel arkadaşlar olur, medeni insanlar olur, hoşgörü olur, birlik ve beraberlik olur. Bodrum kaçış yeri değil, Bodrum varış yeridir. Gönlünde sevgi olan, yolu birlik ve beraberlikten geçen, içinde hoşgörü olan herkesin buluştuğu yer Bodrum’dur arkadaşlar. Bunların hepsini sizler başardınız. Bizler perdenin önündeyiz ve karizmatik başkan olarak sayenizde boy gösteriyoruz. Onun için hepinize bir defa daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dini bayramda belki farklı yerlerde, farklı şekillerde, daha büyük bir aile olarak bayramlaşma şansını yakalayacağımızdan eminim. Bir daha söylüyorum, mücadeleden vazgeçmek yok. Hepinizin bir defa daha bayramını kutluyor, büyüklerimize sevgi ve saygılarımızı iletiyorum" dedi.