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07 Temmuz 2018 15:17

Başkan Kocadon’un kurtardığı Keriman Tanrıkulu’ndan teşekkür ziyareti

MUĞLA (İHA) Bodrum’da boğulma tehlikesi geçirerek Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından kurtarılan 85 yaşındaki kadın, Başkan Kocadon’u makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Başkan Kocadon’un kurtardığı Keriman Tanrıkulu’ndan teşekkür ziyareti

07 Temmuz 2018 15:17


Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 3 Temmuz’da, denizde boğulma tehlikesi geçiren 85 yaşındaki Keriman Tanrıkulu’nu kurtarmıştı. Acıbadem Bodrum Hastanesi’nde, tedavi gören yaşlı kadın taburcu olur olmaz Başkan Kocadon’u makamında ziyaret etti. Kocadon’a teşekkür eden Tanrıkulu’na yakınları da eşlik etti.


Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Keriman Tanrıkulu’nun yeniden sağlığına kavuştuğu için çok sevindiğini ve kendisini gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti. Kocadon, Keriman Tanrıkulu’nun kızı Deniz ve damadı Can Baykan’a da ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.




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