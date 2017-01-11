Başkan Mehmet Kocadon’a anlamlı hediye

Bodrum’da yaşayan Atatürk sevdalısı iş adamı Ali Cireli, Çankaya Kültür Sanat Vakfı tarafından bundan yaklaşık 30 yıl önce hazırlanmış Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları arşivini Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a hediye etti.



15 yıldır Bodrum’da yaşayan Ali Cireli, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret ederek yeni yılını kutladı. Başkan Kocadon’a mutlu, sağlıklı ve başarılarla dolu bir yıl dileyen Cireli, yanında getirdiği Mustafa Kemal Atatürk’ün vecizeleri ve fotoğraflarından oluşan özel bir albümü de kendisine hediye etti. Ali Cireli, bizi biz yapan değerlerimizi yaşatmanın önemine dikkat çekerek bu albümün 30 yıl önce başkent Ankara’daki Çankaya Kültür Sanat Vakfı’nın kurucularından olan babası Ertan Cireli’nin de girişimleriyle vakıf bünyesinde oluşturulup dağıtıldığını ve ailelerinde son bir kopyanın bulunduğunu kaydetti. Bu özel albümü çoğaltarak Başkan Mehmet Kocadon’a hediye etmekten ise büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Anlamlı armağanı için iş adamı Cireli’ye teşekkür eden Başkan Mehmet Kocadon, “Yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün açmış olduğu, geleceğimize ışık tutan bu aydınlık yol, bizlere güç veriyor. Daha medeni daha çağdaş daha hoşgörülü bir dünya için hepimizin çok çalışması, mücadeleyi elden asla bırakmaması lazım. Bu güzel hediye için hem size, hem emekleriyle bu albümü oluşturan babanız Ertan Cireli ile Çankaya Kültür Sanat Vakfı’na bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.