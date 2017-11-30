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30 Kasım 2017 16:22

Başkandan çevreyi kirletenlere sert tepki

Muğla’nın Fethiye İlçesinde denetimli serbestlik kapsamındaki 50 hükümlü, belediye işçileri ve AKUT ekibi ‘Gelecek Ellerimiz ’ projesi kapsamında çevre temizliği yaptı.

Başkandan çevreyi kirletenlere sert tepki

30 Kasım 2017 16:22

Temizlik yapılan alanda inceleme yapan Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, çöp atanları "Bunu yapan insan mı, bunu yapanların burada yaşama hakkı var mı?" sözleriyle eleştirdi.


Fethiye Kaymakamlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi, Fethiye İş-Kur Müdürlüğü işbirliğinde "Gelecek Elimizde" projesi başlatıldı.


Proje kapsamında Karagözler Mahallesi’ndeki 6 koyun yer aldığı bölgeye gelen 50 hükümlü, yol kenarlarında ve ormanlık alanda temizlik yaptı. Uçurumda yer alan çöpler ise Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekiplerinin kurduğu istasyon yardımıyla toplandı.


Fethiye kaymakamı Muzaffer Şahiner, çevre temizliği hassasiyetini herkesten beklediklerini, bu gibi projelerin her zaman olmayacağını söyledi. Doğanın tüm canlıların ortak yaşam olanı olduğunu, herkesin çevreyi temiz tutması gerektiğini belirten Şahiner, temiz çevrenin herkese lazım olduğunu vurguladı.


Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker’de, etkinliğin gerçekleştirilmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Projeyle aynı zamanda hükümlüleri suç işlemekten alıkoymayı, onları topluma kazandırmayı hedeflediklerini, bundan sonra da bu gibi projeler devam edecek dedi. Eker "Önemli olan cezaların infazından sonra onların topluma sağlam bireyler olarak kazandırmak. Böyle güzel bir doğanın daha temiz tutulması da çok önemli. Bu faaliyetle de çevre duyarlılığını dikkat çekmek istedik” diye konuştu.



"Bu coğrafyayı kirletenlerin burada yaşama lüksleri yok"


Çevreyi kirletenleri eleştiren Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ise, bu doğal güzelliğin içinde çöp toplamak için bulunulmaması gerektiğini belirtti. Saatcı, "Allah’ın en güzel yarattığı coğrafyadan bir tanesi olan Fethiye’de bu doğanın içinde ye, iç al götür. Bu coğrafyanın tadını çıkar. Dört ayaklı hayvanların bile gösterdiği hassasiyeti gösterme, ondan sonra Kaymakam, Başsavcı, Belediye Başkanı ve Denetim serbestlikteki arkadaşlar gelsinler sizin kirlettiklerinizi temizlesinler. Buraları kirletenlerin bu coğrafyada yaşama lüksleri yok. Bunu hak etmiyorlar. En basitinden kedi bile pisliğin yaptıktan sonra toprağa gömüyor. Şimdi bizler yüzde 40 eğimli arazide denetimli serbestlikten yararlananlarla temizlik yapacağız. Böyle bir lüks dünyanın neresinde var? Burayı kamera sistemiyle kontrol altına alarak insanların aileleriyle geldiği bir yer haline getireceğiz” şeklinde konuştu.




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