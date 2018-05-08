Basketbol Federasyonu yetkilileri Bodrum’da

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligini şampiyon olarak tamamlayan Kırçiçeği Bodrum Basketbol Takımı’nın şampiyonluk kupasını vermek için Bodrum’a gelen TBF yetkilileri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti. Ziyarete TBF As Başkanı Özden Pelister, Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Akar, Bahar Akgün, Genel Sekreter Serbülent Şengün, Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser, TKBL Koordinatörü Nahit Yeşiltepe, Bayan Milli Takımlar Menajeri Zeynepgül Ene ve Kırçiçeği Bodrum Basketbol Başkanı Yiğit Özmen katıldı.

Bodrum’da basketbol ile diğer spor dallarına gösterdiği hassasiyet ve gençleri spora teşvik edici çalışmaları için Başkan Kocadon’a teşekkür eden As Başkan Pelister, “Kırçiçeği Bodrum Basketbol Takımı’nın başarısının yanı sıra sizin de verdiğiniz destekler ile Süper Ligde Bodrum ismi yer almakta. Bodrumspor futbol takımının 2. Lig’de, Kırçiçeği Bodrum Basketbol Takımı’nın da Süper Lig’de olması, yerel yönetimlerin spora ve sporculara ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Kırçiçeği Bodrum Basketbol Takımı’nın şampiyonluk kupasını takdim etmeden önce sizi de ziyaret edip verdiğiniz destekler için size teşekkür etmek istedik. Bugün Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanımız Hidayet Türkoğlu da bizimle beraber gelecekti ancak son anda çıkan programları nedeniyle bize katılamadı. Sayın Türkoğlu sizlere sevgi ve selamlarını göndererek tüm bu çalışmalarınız için teşekkür ederek şampiyonlukta sizin de katkınız olduğu için sizi tebrik etmemizi söyledi” şeklinde konuştu.

TBF yetkililerine bu anlamlı ziyaretleri için teşekkür eden Mehmet Kocadon, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligine Bodrum’dan şampiyon olarak bir takımın yükselmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Kırçiçeği Bodrum Basketbol Takımı’nın büyük bir başarı ve yüksek performansla Süper Lige yükselmeyi hak ettiğini belirten Kocadon, “Başta kulüp başkanı Yiğit Özmen, sporcular, teknik yönetim ve takımı destekleyen tüm Bodrumlulara teşekkür ederim. Bizlere büyük bir mutluluk yaşattılar. Bodrum Belediyesi olarak destek verdiğimiz takımların şampiyon olmaları, bizi daha da gururlandırıyor. Biliyorsunuz geçen sene Bodrumspor futbolda 2. Lige yükseldi ve ligde kalmayı da başardı. Bu sene de Kırçiçeği Bodrum Basketbol takımımız şampiyon oldu. Sırada Yalıkavak Kadın Hentbol takımımız var. Son maçlarını kazanırlarsa onlar da Süper Lige çıkacaklar. Halkoyunlarında Türkiye şampiyonu ekiplerimiz var, yelken ve diğer spor branşlarında da Bodrum’a birçok şampiyonluklar geldi. Bodrum’un gururu olan bu başarılarda emeği geçen herkese Bodrum Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Bayan Milli Takımlar Menajeri Zeynepgül Ene’nin alt yapıya önem verilmesi gerektiği ile ilgili sözlerinin üzerine ise Başkan Kocadon cevaben; yerel yönetimlerin en önemli görevinin sağlıklı nesiller yetiştirmek olduğunu hatırlattı, Bodrum Belediyesi olarak sağlıklı gençler yetiştirebilmek için okullara ve spor kulüplerine her zaman destek olduklarının altını çizdi.

Ziyaret sonunda TBF As Başkanı Özden Pelister, Mehmet Kocadon’a Türk Milli Takım formasını hediye ederek birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.