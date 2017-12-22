Başsavcı İlyas Yavuz kan verdi

Kan bağışı projesi kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz önderliğinde adliye binası önünde mobil araç ile kan bağış kampanyası düzenlendi. Kampanyaya adliye personeli başta olmak üzere pek çok vatandaş destek verdi.

Kan bağış kampanyasından önce, Kızılay Muğla Şube Başkanı ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş ve yönetim kurulu üyeleri Muğla Başsavcısı İlyas Yavuz’u makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sonrasında Başsavcı İlyas Yavuz kan bağışında bulundu.

Kampanyaya ilişkin açıklama yapan Türk Kızılay’ı Muğla Şube Başkanı Bülent Karakuş, “Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu kapsamda kampanyamıza destek veren Başsavcı İlyas Yavuz başta olmak üzere tüm bağışçılarımıza teşekkür eder, bağışta bulunmak isteyen tüm vatandaşlarımızın diledikleri zaman bağış noktalarımızdan kan ve trombosit bağışında bulunabileceklerini hatırlatmak isterim” dedi.