Başsavcılık’tan basında yer alan haberlere açıklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast teşebbüsü davasının 09/09/2017 günü yapılan duruşmasında mahkeme başkanının sanık Ş.S’nin savunması sırasında sarf ettiği sözlerden bir cümle özel olarak cımbızlanmak suretiyle medyada farklı anlamlara çekilebilecek şekilde haber konusu yapılmıştır. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 09/09/2017 günlü duruşma tutanak ve kayıtları incelendiğinde mahkeme başkanının, “15 Temmuz gecesi Erdoğan’ı koruyan polisler FETÖ’den tutuklandı” şeklinde bir açıklaması bulunmadığı gibi, söz konusu beyanlar bir bütün halinde değerlendirildiğinde medyada yer aldığı şekilde herhangi bir ima veya açıklama mahiyetinde de olmadığı, maksadının dışında haber ve yorum konusu yapıldığı anlaşılmıştır” denildi.