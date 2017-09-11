Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 00:30

Başsavcılık’tan basında yer alan haberlere açıklama

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında Mahkeme Başkanının basına yansıyan sözleri ile ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılık’tan basında yer alan haberlere açıklama

11 Eylül 2017 00:30


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast teşebbüsü davasının 09/09/2017 günü yapılan duruşmasında mahkeme başkanının sanık Ş.S’nin savunması sırasında sarf ettiği sözlerden bir cümle özel olarak cımbızlanmak suretiyle medyada farklı anlamlara çekilebilecek şekilde haber konusu yapılmıştır. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 09/09/2017 günlü duruşma tutanak ve kayıtları incelendiğinde mahkeme başkanının, “15 Temmuz gecesi Erdoğan’ı koruyan polisler FETÖ’den tutuklandı” şeklinde bir açıklaması bulunmadığı gibi, söz konusu beyanlar bir bütün halinde değerlendirildiğinde medyada yer aldığı şekilde herhangi bir ima veya açıklama mahiyetinde de olmadığı, maksadının dışında haber ve yorum konusu yapıldığı anlaşılmıştır” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    34°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
  • Perşembe
    Açık
    33°C
  • Cuma
    Açık
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç