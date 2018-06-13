Başsavcılıktan yükümlü ailelerine Ramazan yardımı

Kampanya kapsamında; Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Üyeleri ile Muğla Menteşe Belediyesi, Datça Belediyesi, Kızılay Muğla Şubesi, hayırsever esnaf ve vatandaşların katkılarıyla temel gıda maddeleri, giyecekler, yardım kartları ve kırtasiye malzemeleri toplandı.

Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan gönüllü personeller tarafından toplanan yardım malzemelerini koli haline getirerek yaklaşık 150 adet yardım paketi oluşturuldu. Oluşturulan yardım paketleri; Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Personelleri tarafından Ramazan Ayı boyunca daha önceden tespit edilmiş olan ve Menteşe, Yatağan, Köyceğiz, Marmaris, Datça, Kavaklıdere ilçeleri ile köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi yükümlü ailelerinin adreslerine teslim edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve personelini, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Üyeleri ile kampanyaya katkıda bulunan kurum ve hayırseverleri tebrik ederek; Devletimizin Kurumları ile hayırsever ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımlaşma ve dayanışma adına biraraya gelip buluştukları bu kampanya vesilesiyle; 2018 Ramazan Ayı’nın ve Ramazan Bayramı’nın Ülkemiz, Devletimiz, Milletimiz ve tüm İslam Âlemi için birliğe, bütünlüğe ve en güzel hayırlara vesile olmasını diledi.

Muğla Denetimli Serbestlik Müdürü Can Özdemir, kampanyaya destek veren ve ihtiyaç sahipleri için yardıma katkıda bulunan: Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İlyas Yavuz’a, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Üyelerine, Muğla Menteşe Belediyesine, Datça Belediyesine, Kızılay Muğla Şubesine, hayırsever esnaf ve vatandaşlar ile kampanyada emeği geçen kurum personeline teşekkür ederek; Ramazan Ayı’nın ve Ramazan Bayramı’nın hayırlara; Ülkemiz ve Milletimiz adına yardımlaşma, dayanışma, birlik ve bütünlüğe vesile olmasını temenni etti.

Kampanyadan yararlanan yükümlüler ve aileleri ise; kampanya vesilesi ile mutlu olduklarını, bu mutluluğun sebebinin ise kendilerine ulaştırılan maddi yardımlardan ziyade Devletin kurumları vasıtasıyla kendilerini hatırlamalarının vermiş olduğu manevi hisler olduğunu belirterek; kampanyaya katkıda bulunan ve emeğe geçenlere teşekkür edip; Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını dilediler.