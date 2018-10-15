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Baştuğ; “Kadın çiftçilerimiz ülke kalkınmasının lokomotifi”

Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günü nedeniyle yayımladığı mesajında, ülke kalkınmasında üretimin her alanında kadın çiftçilerin büyük emeğinin bulunduğunu açıkladı.


Baştuğ, “Kırsal alanda yaz kış demeden üreten, ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayan kadınlarımız, tarımsal iş gücü kaynağımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Tarımsal alanın her kademesinde kadınlarımız görev alıyor. Tarımsal ürünlerin dikimi, hasadı, hatta satış ve pazarlama alanlarında kadınlarımız bu görevi üstlenmiş durumda. Ülkemizin kalkınmasının en önemli saç ayaklarından birisi de üretim ve tarımsal üretimdir. Tarımsal üretim için yaz-kış demeden çalışan, ailesine olduğu kadar ülke ekonomisine de katkı veren kadın çiftçilerimizin gününü kutluyorum” dedi.

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