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Baştuğ: “Yağışlar üretici açısından iyi”

Muğla’da son üç yıldır Kasım-Aralık aylarında başlayan yağmur yağışları, bu yıl Ekim ayının başında toprakla buluşması nedeniyle barajlarda seviyesinin kış ortasında beklenen seviyeye ulaşması bekleniyor.

Muğla'da son üç yıldır Kasım-Aralık aylarında başlayan yağmur yağışları, bu yıl Ekim ayının başında toprakla buluşması nedeniyle barajlarda seviyesinin kış ortasında beklenen seviyeye ulaşması bekleniyor.


Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, “Muğla Bölgesi son üç yıldır yağış açısından kurak bir dönem yaşadı. Eylül-Ekim aylarında hiç yağış almadı diyebiliriz. Böyle olunca da çiftçimiz açısından zor bir süreç yaşadık. Fakat bu yıl Ekim ayının başında yağış oldu. Bu yağışlar her ne kadar barajları etkilemese de kurak dönemin bitişi anlamına geliyor. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre, son üç yıldır yaşanan kurak dönem geride kaldı. Muğla'da bundan sonraki yıllarda kışlar yağışlı ve ılıman bir iklimin hakim olması bekleniyor. Yağışların erken başlaması barajların kış ortasında beklenen seviyeye ulaşması anlamına gelir. Özellikle Seydikemer, Fethiye, Ortaca, Menteşe ve Milas gibi ilçelerimizde yoğunlaşan çiftçilerimiz yağışların erken başlaması nedeniyle üretimde artış yaşayacaklarını ümit ediyorum” dedi.

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